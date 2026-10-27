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リオネル・メッシが、実力は色あせないことを再び証明した。2026年のバロンドールランキングで、驚きの5位に入ったのだ。インテル・マイアミでメジャーリーグ・サッカーを戦うアルゼンチンのレジェンドは、欧州の一流選手たちを数多く上回り、世界のトップ5に名を連ね続けている。

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メッシ、今なお世界のトップ選手の一人に

10月26日（月）にロンドン・パラディウムで行われた2026年のバロンドール授賞式はハリー・ケインが主役となったが、5位に入ったリオネル・メッシにも大きな注目が集まった。

アルゼンチン人FWが上位に食い込んだのは、30人の候補者リストから完全に外れた前年から一転してのことだ。2026年ワールドカップでの活躍は、試合を決めるメッシの力を投票者たちに改めて印象づけた。北米で行われた同大会で、ベテランFWは8得点4アシストを記録。得点王争いで2位となり、シルバーボールを受賞した。アルゼンチンを自身3度目となるワールドカップ決勝に導いたが、チームは延長戦の末にスペインに0-1で敗れた。代表でのキャリアにおいて、最も実り多い大会だったと言っても過言ではない。

挑戦者たち、史上最高の選手には及ばず

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キリアン・エンバペとラミン・ヤマルは、バロンドールの有力候補としてたびたび名前が挙がっていた。両者はそれぞれ2位と3位に入り、ケインの得票ポイントには届かなかった。マンチェスター・シティ在籍中の2024年に同賞を受賞し、8月にバルセロナへ加入したロドリは4位。スペイン代表としてワールドカップを制し、大会のゴールデンボールも獲得したシーズンを終えての順位だった。メッシの5位は2018年と同じ順位であり、プロとしてのキャリアが約20年に及ぶなか、トップレベルで活躍し続けていることを示している。

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トップ10にはほかに、6位にパリ・サンジェルマンのフヴィチャ・クヴァラツヘリア、7位にウスマン・デンベレが入った。アーリング・ハーランドは前年の26位から8位へと大きく順位を上げた。主な要因は、マンチェスター・シティでの多くの得点とワールドカップでの7得点だ。トップ10の残る2人は、バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリーセとPSGのMFファビアン・ルイスだった。欧州サッカーの最高峰でプレーする選手たちだが、最終結果ではベテランのインテル・マイアミ主将より下の順位となった。

ケイン、イングランド勢の受賞空白に終止符

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この夜はイングランドサッカーにとって歴史的なものとなった。ハリー・ケインが、2001年のマイケル・オーウェン以来、同国の選手として初めて同賞を受賞したのだ。バイエルン・ミュンヘンのストライカーはクラブと代表の全公式戦で73得点を記録。1シーズンの得点数としては、2011-12シーズンにメッシが記録した82得点に次ぐ、記録上2番目の数字となった。トロフィーを受け取ったケインは、世界の頂点に立つまで支えてくれた人々への感謝をすぐに口にした。『Sportskeeda』が伝えたところによると、式典の出席者に対し、「投票してくれた皆さん、ありがとうございます。難しい選択だったと思います。だからこそ、感謝しています」と語った。また、バイエルンのチームメイトにも感謝し、マイケル・オリーセ、ダヨ・ウパメカノ、ルイス・ディアスの名を挙げた。

ケインは、自身の原点とロンドンの壇上に至るまでの道のりも振り返った。「トッテナム・ホットスパーにも感謝を伝えたいです。トッテナムがなければ、間違いなく今の自分はありません。11歳のときから所属していました。指導してくれたすべての人、すべてのコーチのおかげで、夢を生きることができました。ですから、共に過ごした時間、良いときも悪いときも含め、そのすべてが今日のこの瞬間につながっています」と付け加え、ドイツへ渡る前にキャリアの大半を過ごしたクラブに敬意を表した。またケインは、自宅にいるか、あるいはまだ入院中かもしれないと話したバイエルンのヴァンサン・コンパニ監督にも、快復を願う言葉を送った。

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スペインで表彰、ロンドンの式典は欠席

メッシ自身はロンドンの式典に出席しなかった。その数日前の10月23日、メッシはオビエドでアストゥリアス皇太子賞のスポーツ部門を受賞。長年にわたる卓越した活躍、謙虚さ、チームスポーツへの献身が評価された。ロンドンを欠席した時期は、インテル・マイアミが主催するユース大会、メッシカップの開幕とも重なった。同大会は10月25日から11月1日まで開催される。

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すでにバロンドールを8度受賞しているメッシは、同賞の歴史で最多受賞を誇る選手だ。39歳にしてトップ5に入る力を維持し、ベテラン選手に対する期待の水準を塗り替えた。MLSの注目度を高め続け、自身も高い水準を保つなか、その功績は揺るぎない。再び候補に名を連ねるかどうかにかかわらず、世界のトップ選手たちとの「ラストダンス」は見事というほかなく、メッシが今もなお侮れない存在であることを証明した。