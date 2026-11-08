メッシ、史上初となるMLSゴールデンブーツ賞の2年連続受賞
メッシがMLS史上初となるゴールデンブーツ賞の2年連続受賞を果たした。インテル・マイアミのFWは2026年のメジャーリーグサッカー（MLS）レギュラーシーズンをリーグ最多の26得点で終えた。
39歳のメッシは、クラブでの先発29試合を含む31試合の出場で、この得点数を記録した。2位のFCダラスFWペタル・ムサに4得点差をつけ、ナッシュビルSCのFWサム・サリッジが21得点で3位に入った。
メッシはMLSのレギュラーシーズンで複数回にわたり最多得点を記録した史上6人目の選手となった。さらに17アシストを記録し、得点とアシストを合わせた数字はリーグ最多の43に達した。
インテル・マイアミ監督、メッシのMVP受賞を支持
メッシは2025年にも、レギュラーシーズンわずか28試合で29得点を挙げ、ゴールデンブーツ賞を受賞した。2024年と2025年にはMVPも獲得しており、2026年も同賞の最有力候補と目されている。
受賞すれば、最近アルゼンチン代表から引退したメッシは、MLS史上初のMVP3度受賞者となる。インテル・マイアミのキリ・ゴンサレス監督は、メッシこそがその歴史的な栄誉にふさわしいと確信している。
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「彼が誰よりも優れていることに疑いはない」とゴンサレス監督は語った。ESPNが伝えている。「同僚への敬意という点で、彼に匹敵する者はいない。あの年齢でレオがやっていることを考えれば、私から見て、彼はMVPにもバロンドールにもふさわしい」とゴンサレス監督は続けた。「実現してほしい」
レギュラーシーズンは劇的な幕切れに
メッシはインテル・マイアミのレギュラーシーズン最終戦で得点こそなかったが、シャーロットFCと3-3で引き分けた試合に大きく関わった。序盤のイアン・フレイの先制点につながるCKを供給し、その後はルイス・スアレスの至近距離からの得点にも関与した。
インテル・マイアミはこの試合、前半を終えて3-0と大きくリードしながら、信じがたいことに追いつかれた。最終的に勝ち点60で東地区2位に終わった。ナッシュビルSCは勝ち点77で首位となり、マイアミが2024年に記録した従来の1シーズン最多勝ち点記録を更新した。
インテル・マイアミ、プレーオフへ準備
首位こそ逃したものの、インテル・マイアミは好調なシーズンを経て、プレーオフ進出を決めた。最終順位により、次回のCONCACAFチャンピオンズカップへの出場権も4大会連続で獲得した。
メッシとチームメイトは、重要なポストシーズンに向けて早急に態勢を立て直さなければならない。プレーオフ1回戦では、第7シードのコロンバス・クルーと3戦2勝制のシリーズで対戦する予定だ。