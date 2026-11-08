共有 GOALをGoogleでフォロー

リオネル・メッシがMLSゴールデンブーツ賞を2年連続で受賞した初の選手となり、米国での功績を確固たるものにした。インテル・マイアミのFWは2026年のメジャーリーグ・サッカー（MLS）レギュラーシーズンを26得点で終え、39歳にしてなお別格の存在であることを証明した。

広告

メッシ、史上初となるMLSゴールデンブーツ賞の2年連続受賞

メッシがMLS史上初となるゴールデンブーツ賞の2年連続受賞を果たした。インテル・マイアミのFWは2026年のメジャーリーグサッカー（MLS）レギュラーシーズンをリーグ最多の26得点で終えた。

39歳のメッシは、クラブでの先発29試合を含む31試合の出場で、この得点数を記録した。2位のFCダラスFWペタル・ムサに4得点差をつけ、ナッシュビルSCのFWサム・サリッジが21得点で3位に入った。

メッシはMLSのレギュラーシーズンで複数回にわたり最多得点を記録した史上6人目の選手となった。さらに17アシストを記録し、得点とアシストを合わせた数字はリーグ最多の43に達した。

インテル・マイアミ監督、メッシのMVP受賞を支持

メッシは2025年にも、レギュラーシーズンわずか28試合で29得点を挙げ、ゴールデンブーツ賞を受賞した。2024年と2025年にはMVPも獲得しており、2026年も同賞の最有力候補と目されている。

広告 広告

受賞すれば、最近アルゼンチン代表から引退したメッシは、MLS史上初のMVP3度受賞者となる。インテル・マイアミのキリ・ゴンサレス監督は、メッシこそがその歴史的な栄誉にふさわしいと確信している。

Related Topics

「彼が誰よりも優れていることに疑いはない」とゴンサレス監督は語った。ESPNが伝えている。「同僚への敬意という点で、彼に匹敵する者はいない。あの年齢でレオがやっていることを考えれば、私から見て、彼はMVPにもバロンドールにもふさわしい」とゴンサレス監督は続けた。「実現してほしい」

レギュラーシーズンは劇的な幕切れに

メッシはインテル・マイアミのレギュラーシーズン最終戦で得点こそなかったが、シャーロットFCと3-3で引き分けた試合に大きく関わった。序盤のイアン・フレイの先制点につながるCKを供給し、その後はルイス・スアレスの至近距離からの得点にも関与した。

広告

インテル・マイアミはこの試合、前半を終えて3-0と大きくリードしながら、信じがたいことに追いつかれた。最終的に勝ち点60で東地区2位に終わった。ナッシュビルSCは勝ち点77で首位となり、マイアミが2024年に記録した従来の1シーズン最多勝ち点記録を更新した。

インテル・マイアミ、プレーオフへ準備

首位こそ逃したものの、インテル・マイアミは好調なシーズンを経て、プレーオフ進出を決めた。最終順位により、次回のCONCACAFチャンピオンズカップへの出場権も4大会連続で獲得した。

広告

メッシとチームメイトは、重要なポストシーズンに向けて早急に態勢を立て直さなければならない。プレーオフ1回戦では、第7シードのコロンバス・クルーと3戦2勝制のシリーズで対戦する予定だ。