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フランス国籍も持つコートジボワール出身のFWは、移籍市場で最も放出しやすい選手とみられている

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インテルは、今後2度の移籍市場に同じ目標を掲げて臨む。選手構成を変え、選手売買による収益を高めながら、イタリア国内と欧州で可能な限り競争力を維持することだ。そのため、特に攻撃陣に異なる特徴を持つ選手を加えたい一方で、現在所属する才能ある選手の一部が退団する可能性も考え始めなければならない。

『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、インテルはクリスティアン・キヴ監督が現在擁する4人のFWの中で、アンジュ＝ヨアン・ボニーを「最も放出しやすい」選手とみている。高額での移籍が実現すれば、インテルは異なる特徴を持つ補強選手を、1人ではなく2人迎えられるかもしれない。

帳簿上の数字は？ ボニーは2025年夏、ボーナスを含む総額2500万ユーロでパルマからインテルに加入した。ボーナスの多くはすでに支払い条件を満たしており、現時点で帳簿に記載された取得原価は約2460万ユーロに達している。これに加え、パルマは将来の売却額の20％を受け取る権利を確保した。ボニーは2030年6月30日までの5年契約を結び、年俸は手取り200万ユーロから増額される。

このため、2025-26シーズンの帳簿上の単年度負担は830万ユーロとなった。2026-27シーズンは年俸の増額によって負担が増え、2027年6月30日時点で売却損を出さないために必要な額、より正確には売却益を考える際の起点となる額は1476万ユーロとなる。

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放出候補だが、いくらなら？ パルマに支払う売却額の20％、最近23歳になったばかりのボニーの年齢、欧州のFW市場における価値を考えれば、インテルは退団を検討するにあたって、安売りするつもりはまったくない。



そのため、インテルが元パルマのFWへのオファーに耳を傾け、新たな補強に乗り出すとしても、評価額が3500万～4000万ユーロを下回る提案は受け入れないだろう。

第一の後釜候補はメンディ？ では、ボニーが実際に退団したらどうなるのか。前述のとおり、インテルは異なる特徴を持つ選手を加えたいと考えている。ボニーはテュラムと似た資質を持つが、ペナルティーエリア内や相手守備の背後を狙うよりも、サイドに流れる傾向がある。一方、カリアリで今季序盤から台頭したポール・メンディは、少なくともこれまで、そうした動きを見せている。移籍金と年俸の両面でも、元パルマのボニーより負担が小さくなる可能性がある。

ただしインテルは、別のタイプの選手へと明確に舵を切る可能性もある。1対1の強さや、狭いスペースで数的優位を作る能力に優れた選手だ。セカンドトップ、あるいはFWとしてもプレーできるウイングが候補になる。