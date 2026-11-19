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インテルは移籍市場でDFを探している。将来を見据えた動きだ。

昨夏、オランダ人のステファン・デ・フライ（ギリシャのパナシナイコスへ移籍）とイタリア人のフランチェスコ・アチェルビ（現在も無所属）が退団した後、インテルはマンチェスター・シティからイングランド人のジョン・ストーンズを移籍金なしで獲得した。2028年6月までの契約を結び、年俸は手取り400万ユーロとなっている。

エヴァートンに在籍した経験を持つ1994年生まれのストーンズは、筋肉の負傷からすでに回復した。それでもコンディションを維持できるかには疑問が残り、クラブ首脳陣はセンターバックの移籍市場を注意深く見守っている。

ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルトは、オリヴァー・プロフストゴーアがインテルの獲得候補に入っていると確認している。

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2003年生まれのデンマーク代表DFは、ラツィオと2031年6月まで契約を結んでおり、年俸は手取り約100万ユーロだ。

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2025年冬の移籍市場でヴェイレBKから450万ユーロで加入して以来、身長194センチのプロフストゴーアはラツィオで40試合に出場し、1ゴール（去る10月18日にユヴェントス・スタジアムで挙げた3-0の勝利で記録）とイエローカード7枚を記録。デンマークのA代表でも8試合に出場している。

インテルは、クラウディオ・ロティート会長が率いるクラブとの良好な関係を生かせる。昨夏に成立した移籍がその証拠だ。GKイヴァン・プロヴェデルは300万ユーロでインテルに加入し、一方でMFダヴィデ・フラッテージはラツィオへ移籍。500万ユーロの有償レンタルで、追加の1000万ユーロと将来の再売却額の50％を条件とする買い取りオプションが付いている。

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イル・クオティディアーノ・ナツィオナーレは、インテルの守備陣の補強候補として、もう一人の名前を挙げている。フィン・イェルチュだ。

2006年生まれのドイツ人センターバックは、シュトゥットガルトと2030年6月まで契約している。同クラブは2025年冬の移籍市場でニュルンベルクから950万ユーロで獲得。以来、63試合に出場し、2アシストとイエローカード8枚を記録している。

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ドイツ代表の新監督ユルゲン・クロップは、イェルチュをA代表デビューさせたばかりだ。月曜夜、ベルリンのオリンピアシュタディオンで行われたネーションズリーグのオランダ戦で、5-0と勝利した試合の90分終了まで残り15分のところでベンチから投入した。

地元サン・シーロの観客は、イェルチュとプロフストゴーアのプレーを、クリスティアン・キヴ監督率いるチームの今後の試合で目にできる。対戦相手は、来週水曜のチャンピオンズリーグで当たるシュトゥットガルト、そして12月22日のイタリア・スーパーカップと1月6日のセリエAで対戦するラツィオだ。

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同じイル・クオティディアーノ・ナツィオナーレは、来季に向けてインテルが、2027年6月に契約満了となる2選手を狙っているとも報じた。リヴァプールのブラジル人GKアリソン・ベッカー（1992年生まれ、元ローマ）と、ナポリのカメルーン人MFフランク・アンギサ（1995年生まれ）だ。