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12年が過ぎた。ハビエル・サネッティがピッチで最後にインテルのキャプテンマークを巻いてからの年月だ。それは現役引退の日で、ピッチには妻パウラに抱かれた3人目の子どもで、末っ子のトマスもいた。当時、3歳を少し過ぎたばかりだった。

それから12年後、巡り巡って、あの幼かったトマス・サネッティが、わずか数分間とはいえ、インテルのチームのキャプテンマークをピッチで巻く栄誉にあずかった。インテルU-15でのことだ。

12年後にキャプテンに -トマスは正式にはインテルU-15のキャプテンではない。キャプテンマークはチームメートのヴェントゥーラが巻き、彼が不在の際は副キャプテンのパッチョッラが引き継ぐ。しかしFcInter1908によると、今日午前に行われ、1-1で終わったヴェローナ戦で、指名された2人のキャプテンがピッチを退いた後、サネッティの3人目の子どもであるトマスがキャプテンマークを巻いた。終了の笛が鳴るまでの、わずか数分間だった。

インテル加入は今年から -サネッティは息子の成長を守るため、インテルとの密接なつながりの中でサッカーを始めさせたものの、最初からインテレッロに通わせることはしなかった。トマスがジョアン・モル監督率いるU-15に加わったのは、この夏のことだ。それまでは、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネに拠点を置くインテルの衛星クラブであり育成センターでもあるアカデミア・インテルで経験を積んだ。

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背番号6のMF -サイドの選手として育ち、キャリアの終盤には中盤にも適応した父とは異なり、トマスは中盤の選手として育ち、そこでボールを扱ってきた。父の背番号4を着けたいと思ったことはなく、好きな番号は6だ。いずれも意図のある選択だ。家族と、チームメートから「トト」と呼ばれるトマスは、著名な父との比較を避けようとしてきた。そして何より、サネッティ一家はトマスに、ピッチでプレーする一分一分を自らの力で勝ち取ってほしいと考えてきた。つまり、トマスがプロサッカー選手になるとしても、それはハビエルの息子だからというだけではない。