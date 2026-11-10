共有 GOALをGoogleでフォロー

ハカン・チャルハノールとインテルは新契約に向けた交渉を正式に開始した。双方ともクリスマス前の合意を望んでいる。しかし、トルコ人MFとセリエAのクラブが契約をまとめるには、金銭面で大きな障壁を乗り越える必要がある。

広告

契約交渉が正式に開始

インテルとチャルハノールは、ジュゼッペ・メアッツァでの新契約に向けた交渉を正式に開始した。両者は実りある関係を延長し、将来の不確実性を避けたいと考えていると報じられている。

『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、クリスマスまでに合意に達する可能性もある。ただし、そのためにはまずMFの金銭面の条件で折り合いをつける必要がある。32歳の現行契約は2027年6月まで。現在、インテルでの手取り年俸は約650万ユーロだ。

プレシーズンツアー中に示した不満

今回の交渉開始に先立ち、選手とクラブの間にはやや緊張した時期があった。8月に行われたインテルのオーストラリアでのプレシーズンツアー中、チャルハノールは契約延長に向けた動きがないことへの驚きを公に示していた。

チャルハノールは、インテル、ミラノの街、そしてサポーターに深い愛着を持ち続けていると強調した。一方で、自身の長期的な去就はクラブの判断に委ねられているとも明言した。

広告 広告

報道によると、トルコ代表MFは、自分がインテルの長期的な計画の中心ではなくなったのではないかと懸念を強めていたという。クリスティアン・キヴから強い支持を受け、ピッチ上でも重要な存在であり続けているにもかかわらずだ。

Related Topics

乗り越えるべき金銭面の壁

現在の交渉における最大の障害は金銭面だ。チャルハノールは、トップクラスの選手にふさわしい給与条件を備えた新たな2年契約を求めている。

一方、インテルはチーム全体の給与総額に占める固定給の部分を減らそうとしている。クラブ首脳陣は特に、30歳を超えた選手に高額の長期契約を提示することに慎重だ。

広告

さらに、チャルハノールは最近、コンディション面の問題に苦しんでいる。軽度の負傷が重なったことも、クラブによる金銭面の判断をより複雑にしている。

重要な妥協点を見いだせるか

交渉が正式に始まった今、クラブと選手の双方には歩み寄る姿勢が求められる。チャルハノールが祝祭期間前に契約書にサインするには、妥協点を見いださなければならない。ただし、合意が成立するまでは、ジュゼッペ・メアッツァでの長期的な将来は未定のままだ。双方は今後数週間、それぞれに有利な条件を求めて交渉を続ける。