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アレッサンドロ・バストーニの将来が、引き続きインテルで注目を集めている。退団の可能性をめぐる話は、ますます具体性を帯びている。

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ロベルト・マンチーニ率いるイタリア代表での2試合を経て、インテルに戻るアレッサンドロ・バストーニの評価は明暗が分かれた。フランス戦では非常に好印象を残し、これまで想像されていなかった起用の可能性を世界に示した一方、ベルギーに大敗した試合では信じられないほど低調だった。



このイタリア人DFは、イタリアのファンの間では確かに「評価が分かれる存在」だ。だが、多くの欧州クラブのスカウトやスポーツディレクターにとってはそうではない。彼らは今もバストーニに目を向けている。



バルセロナは以前からインテルに働きかけ、できれば割安な額で獲得しようとしている。だが、イングランドのTeamTalkによると、今回の代表活動期間中、イタリア代表のセンターバックをめぐる争奪戦に、もう一つのビッグクラブが本格的に加わった。チェルシーだ。

インテルの方針と契約更新の問題 強調しておくべきことだが、インテルは今もバストーニを売却対象とは考えていない。1999年生まれのセンターバックは、クリスティアン・キヴに託されたプロジェクトの重要な柱の一人と見なされている。また、代表でマンチーニの下、4バックのセンターバックを務めた経験は、クラブが今後戦術を選択する上での重要な可能性とも捉えられる。

もちろん、クラブが検討する上で契約状況は無視できない。現行契約は2028年6月30日に満了し、来夏には残り1年となる。いずれは交渉の席に着きたいという考えだが、年俸550万ユーロにボーナスを加えた現行契約は、すでにチームの給与総額の中でも高額な部類に入り、増額できないと考えられている。

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バルセロナは以前から獲得を狙う バストーニの代理人側がすでに想定しているような条件引き上げを伴う合意は、今では以前にも増して難しい。そのため、代理人側は移籍市場が何を提示できるか、あるいは提示し得るかを見極め始めている。そこで再び浮上するのがバルセロナだ。デコは元アタランタのバストーニを特に高く評価する一人で、1年前にも本人や周囲の関係者と会うため、何度もイタリアを訪れた。だが、その夏に移籍は実現しなかった。インテルが放出に求めた少なくとも7000万ユーロに対し、オファーが低すぎたためだ。それでもバルセロナは、契約状況を背景に、今後の移籍市場でインテルが要求額を引き下げることを期待している。

チェルシーも獲得に前向き だが、インテルが値引きを検討している様子はない。むしろ、仮に退団することになれば（そうなると決まったわけではない）、国際的な争奪戦を通じた移籍になる可能性がある。そこで浮上するのがチェルシーだ。TeamTalkによれば、チェルシーは左利きのセンターバックをプレミアリーグに迎える可能性について、すでに代理人側に打診している。クラブの関係者はイタリア対フランスを観戦するためサン・シーロを訪れており、チェルシーの幹部は4バックでも力を発揮したバストーニに感銘を受けた。もちろん、実際のオファーまでにはまだ距離がある。それでも、1999年生まれのDFをめぐる移籍市場は具体的に動き始めた。インテルはどう動くのか。