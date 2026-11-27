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インテルは、アレッサンドロ・バストーニが左大腿四頭筋の肉離れを負ったと発表した。守備陣にとって大きな痛手となる。イタリアの報道によると、27歳のDFは少なくとも3週間離脱する見込みで、12月の過密日程や迫るカップ戦決勝への出場が危ぶまれている。

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バストーニ負傷、インテルに痛手

インテルは、バストーニが左大腿四頭筋の肉離れを負ったと発表した。過密日程を控えるクラブにとって大きな痛手となる。イタリア代表DFは水曜日の シュトゥットガルトとのチャンピオンズリーグの試合 で、前半に負傷した。

27歳のDFはこの一戦で早々に交代を余儀なくされ、チーム内では直ちに懸念が広がった。インテルは金曜日に公式発表を行い、負傷の状況を明らかにした。イタリアの複数メディアが報じており、その中には『スカイ・スポルト・イタリア』も含まれる。報道によると、バストーニは少なくとも3週間離脱する見込みだ。

クラブが検査結果を発表

バストーニは金曜日の午前、シュトゥットガルト戦で負ったけがの程度を調べるため、検査を受けた。その後、インテルは診断結果を記した短い声明を発表した。

クラブは「アレッサンドロ・バストーニは今朝、ロッツァーノのフマニタス研究所で臨床検査と診断検査を受けた。検査の結果、左大腿四頭筋の肉離れが確認された」と発表した。

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インテルは公式声明で復帰までの具体的な期間を示していない。ただ、報道どおり3週間離脱すれば、シーズンの重要な時期に守備の主力を欠くことになる。

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インテルを待つ過密日程

インテルは今後3週間で7試合を予定しており、バストーニの離脱は厳しい日程と重なる。離脱期間中には国内リーグ、カップ戦、欧州での試合が控える。

インテルはジュゼッペ・メアッツァで、ジェノアとのホームゲームを2試合連続で戦う。土曜日にセリエAで対戦し、翌週火曜日にはコッパ・イタリアのラウンド16で再び顔を合わせる。

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また、インテルは27歳のDFを欠いて欧州での重要な一戦に臨まなければならない。12月9日水曜日には、チャンピオンズリーグ第6節でボルシア・ドルトムントとのアウェー戦を戦う。

スーペルコッパ決勝までに復帰できるか

少なくとも3週間の離脱が見込まれるバストーニは、年内の復帰に向けて時間との戦いになる。インテルの年内最後のセリエAの試合は12月18日で、低迷するレッチェとのアウェー戦だ。

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さらに重要なのは、今回の負傷により、12月22日のラツィオとのスーペルコッパ・イタリアーナ決勝への出場が危ぶまれていることだ。インテルはバストーニを欠いて12月の過密日程を乗り切る一方、今後数週間にわたり回復状況を注意深く見守る。