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インテルは、チャンピオンズリーグでシュトゥットガルトに2-0で勝利した一戦の前半、アレッサンドロ・バストーニが適切なタイミングでプレーを止めたことを願っていた。しかし、検査結果はインテルのメディカルスタッフとテクニカルスタッフを安心させるものではなかった。

左利きのセンターバックは、左太ももの内転筋に違和感があり、少なくとも3週間の離脱が見込まれる。問題は予想以上に深刻で、少なくとも6試合を欠場することになる。12月22日のラツィオとのスーペルコッパ・イタリアーナで復帰を目指す方針だ。

負傷：バストーニは水曜日の夜、サン・シーロで行われたシュトゥットガルト戦に先発し、攻撃では積極的に、守備では注意深くプレーしていた。しかし、試合がこう着した場面でプレーを止めた。バストーニは交代を求め、パンツの裾を上げて左太ももの前側をさすった。キヴ監督は代わりにディマルコを投入し、カルロス・アウグストを後方に下げた。中継では筋肉の張りと伝えられたが、問題は予想以上に深刻だった。

クラブの発表：インテルは今日、次のように発表した。「アレッサンドロ・バストーニは今朝、ロッツァーノのイスティトゥート・フマニタスで診察と検査を受けた。検査の結果、左太ももの大腿四頭筋に違和感が確認された」

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欠場する試合：この筋肉の問題により、少なくとも2～3週間の離脱は避けられず、ジェノアとの2試合を欠場することは確実だ。いずれもサン・シーロで行われる試合で、セリエA第13節とコッパ・イタリアのベスト16に当たる。バストーニはフロジノーネへの遠征と、重要なチャンピオンズリーグのボルシア・ドルトムント戦への遠征も欠場する。最も順調に回復すれば、トリノ戦とレッチェ戦の間に復帰できる可能性もある。ただし、クラブが掲げる目標は、12月22日にサン・シーロで行われるラツィオとのスーペルコッパ・イタリアーナに万全の状態で臨めるようにすることだ。