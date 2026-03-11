インテル、トゥラムがアタランタ戦に復帰。バストーニは出場が不透明、ラウタロはフィオレンティーナ戦を目指す

インテルでは、徐々に負傷者が減少しています。アタランタとの次の試合に向けた最新情報をご紹介します。Skyによると、ラウタロ・マルティネスは、中断期間直前のフィレンツェ戦、あるいはその次の試合での復帰の可能性がありますが、フィレンツェ戦については試みる予定です。ハカン・チャルハノールについても同様です。

トゥラムの状態 - 一方、マーカス・トゥラムは土曜日のアタランタ戦で復帰する見込みだ。月曜日にトレーニングを再開し、昨日も練習を続け、今日はチーム練習に参加している。バストーニについては、打撲の回復を待つ必要があり、数日かかる見通しだ。

試合日程 - インテルは現在、セリエAとコッパ・イタリアの2つの大会に出場している。現時点で確定しているインテルの今後の試合日程は以下の通り。

2026年3月14日 15:00 セリエA アタランタ戦（インテル - アタランタ）

2026年3月22日 20:45 シリーズA フィオレンティーナ戦（フィオレンティーナ - インテル）

2026年4月5日 20:45 シリーズA ローマ戦（インテル - ローマ）

2026年4月12日 15:00 セリエA コモ戦（コモ - インテル）

2026年4月19日 15:00 シリーズA カリアリ戦（インテル - カリアリ）

2026年4月21日 21:00 コッパ・イタリア コモ戦（インテル - コモ）

2026年4月26日 15:00 シリーズA トリノ戦（トリノ - インテル）

2026年5月3日 15:00 シリーズA パルマ戦（インテル - パルマ）

2026年5月10日 15:00 セリエA ラツィオ戦（ラツィオ - インテル）

2026年5月17日 15:00 シリーズA ヴェローナ戦（インテル - ヴェローナ）

2026年5月24日 15:00 シリーズA ボローニャ戦（ボローニャ - インテル）