インテル、テュラムの状態に安堵。攻撃陣の緊急事態は早くも終息

共有 GOALをGoogleでフォロー

筋肉疲労によりフランス代表の合宿を離脱したマルクス・テュラムは、インテルの攻撃陣に復帰する準備ができている。アタランタ対インテルの一戦に向け、すでに準備は整っている。

広告

『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、問題は軽微だという。そのため、フランス人FWはサッリ監督率いるチームとの対戦で、ピオ・エスポジトとともに先発する可能性がある。

最初の代表戦期間には選外となったテュラムだが、その後のジダン監督による招集は、右大腿二頭筋の疲労によって中断された。ただし『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、これは大事を取っての対応であり、代表戦期間明けすぐの復帰には支障がない見込みだ。インテルは11月22日にベルガモでアタランタと対戦する。 マルクスはチーム練習に復帰し、先発の座を取り戻す準備ができている。現在、フランス人FWはインテルの攻撃に欠かせない存在だ。

ピオ・エスポジトとの連係はすでに確立されており、数字もそれを裏付けている。2人がそろって先発した6試合で、合計8得点を記録。テュラムが5得点、イタリア代表FWが3得点を挙げた。この活躍もあり、インテルはその6試合で計18得点を挙げ、失点はわずか5だった。今はサッリ監督率いるチームとの対戦に向け、再び2人をそろって先発させることが目標となる。さらにインテルは、代表戦期間明けに主将ラウタロ・マルティネスも復帰する見込みだ。アタランタ戦に間に合うかどうかは、まだ分からない。唯一の欠場者はボニーで、復帰は12月中旬の予定。インテルの攻撃陣を襲った人員不足は、すでに解消している。