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インテルはマルクス・テュラムの活躍を喜ぶ一方、フランス人FWの将来について考え始めている。暦年で見れば、攻撃面でインテル最多の数字を残している選手だ。2026年のセリエAではすでに15得点8アシストで計23得点に関与し、2024年に記録した自己最高の22を更新した。これを上回るのはドニエル・マレンだけで、ローマのオランダ人FWは26得点5アシストの計31得点に関与している。

1997年生まれの「ティクス」は、2023年夏にミランとの獲得競争を制したインテルへ、ボルシア・メンヒェングラットバッハからフリーで加入した。以来、インテルで156試合に出場して57得点37アシストを記録。セリエA優勝2回、コッパ・イタリア優勝1回、スーペルコッパ・イタリアーナ優勝1回を経験している。

今シーズンは、主将ラウタロ・マルティネスの不在を感じさせない活躍も見せた。ラウタロは筋肉の負傷による1カ月の離脱を経て、クリスティアン・キヴ監督のもとに復帰したばかりだ。

現在、攻撃コンビ「トゥ・ラ」の2人は、土曜夜にサン・シーロで行われるジェノア戦で、ピオ・エスポジトと前線を組む座を争っている。アルゼンチン人FWが一歩リードし、フランス人FWは少なくとも試合開始時にはベンチで休養する見込みだ。

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テュラムとインテルの関係は順調に続いているが、2028年6月に満了する契約の延長交渉という壁を乗り越えなければならない。

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昨年5月、後にラツィオを下して優勝したコッパ・イタリア決勝を前に、ティクス自身はこう語っていた。「僕の契約はラウタロのように長くはない（ラウタロは2029年まで、編集部注）。でも、今はここでとても満足している」

双方に関係を続ける意思はあるが、金額面で折り合いをつける必要がある。年俸は税引き後600万ユーロで、ティクスはラウタロ（900万ユーロ）、バレッラとチャルハノール（ともに650万ユーロ）に次ぐインテルで4番目の高給取りだ。

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選手側が、固定給を引き下げ、個人のパフォーマンスやチームの成績に連動する複数のボーナスを加える条件を受け入れるかどうかを見極める必要がある。これはオーナーのオークツリーがインテル幹部に示した方針だ。

幹部はほかの選手とも同様の交渉を進めている。カルロス・アウグストとの契約延長を確実にした後、まず解決すべきは今シーズン終了時に契約が満了するチャルハノールの問題だ。その次には、フェデリコ・ディマルコ（1年間の延長オプションを行使済み）、アレッサンドロ・バストーニ、そしてテュラムら、2028年6月まで契約を残す選手の番となる。

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見合うオファーが届けば、後者の2人のうち1人が今夏の移籍市場で放出される可能性がある。実際、それぞれのポジションで、より若い選手を追っている。守備ではラツィオのデンマーク人プロフストゴーアとシュトゥットガルトのドイツ人イェルチュ、攻撃ではモンツァのポルトガル人ヴァレラとカリアリのセネガル人メンディらが候補だ。