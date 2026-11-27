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インテルはマルクス・テュラムの活躍を喜ぶ一方、フランス人FWの将来について考え始めている。暦年で見れば、攻撃面でインテル最優秀の選手だ。2026年はここまでセリエAで15ゴール、8アシストの計23得点に関与し、2024年に記録した自己最多の22を更新した。これを上回るのはドニエル・マレンだけで、ローマのオランダ人FWは26ゴール、5アシストの計31得点に関与している。

1997年生まれの「ティクス」は2023年夏、ミランとの獲得競争を制したインテルに、ボルシア・メンヒェングラートバッハから移籍金なしで加入した。以来、インテルで156試合に出場して57ゴール、37アシストを記録。セリエAを2度、コッパ・イタリアとスーペルコッパ・イタリアーナをそれぞれ1度制している。

今季、テュラムは主将ラウタロ・マルティネスの不在を感じさせない働きも見せた。ラウタロは筋肉の負傷による1カ月の離脱を経て、クリスティアン・キヴ監督の下でプレー可能になったばかりだ。

これにより、「トゥ・ラ」は土曜夜、サン・シーロでのジェノア戦で再びコンビを組む可能性がある。先発争いではフランス人FWのテュラムがピオ・エスポジトより優位に立っている。

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テュラムとインテルの関係は順調だが、乗り越えるべき課題がある。2028年6月に満了する契約の延長交渉だ。

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昨年5月、後にラツィオを破って優勝したコッパ・イタリア決勝を前に、ティクス本人はこう語っていた。「僕の契約はラウタロほど長くない（編集部注：ラウタロは2029年まで）。でも、今はここでとても満足している」

双方に共に歩み続ける意思はあるものの、金額面で折り合いをつける必要がある。年俸は手取り600万ユーロで、ティクスはラウタロ（900万ユーロ）、バレッラとチャルハノール（ともに650万ユーロ）に次ぐインテルで4番目の高給取りだ。

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選手側が、固定給を引き下げる一方で、個人のパフォーマンスやチームの成績に応じた複数のボーナスを盛り込む案を受け入れるか、見極める必要がある。これはオーナーのオークツリーがインテルの幹部に示した方針だ。

幹部はほかの選手とも同様の交渉を進めている。カルロス・アウグストとの契約を確保した後、まず解決すべきは今季終了時に契約が満了するチャルハノールの問題だ。その次は、ディマルコをはじめとする2028年6月まで契約を結ぶ選手たちの番となる。ディマルコについては、契約を1年延長するオプションがすでに行使されている。バストーニとテュラムも対象だ。

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来夏の移籍市場で見合ったオファーが届けば、バストーニかテュラムのどちらかを放出する可能性がある。そのため、両者のポジションでは、より若い選手を追っている。守備ではラツィオのデンマーク人プロフストゴーとシュトゥットガルトのドイツ人イェルチュ、攻撃ではモンツァのポルトガル人ヴァレラとカリアリのセネガル人メンディが候補だ。