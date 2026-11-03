インテル、チャンピオンズリーグの対戦相手フェイエノールトの分析で失態

インテルは今週初め、火曜夜にチャンピオンズリーグのグループステージで対戦するフェイエノールトについて、詳細な分析を発表した。しかし、イタリアの名門クラブはフェイエノールトのストライカーを紹介する際にミスを犯した。

インテルの公式サイトでは、上田綺世がヘディングに強い、危険なフェイエノールトのストライカーとして紹介されている。だが、これは大きな失態だ。日本人FWは数カ月前からフランスのリールOSCでプレーしている。

したがって、インテルの守備陣が対峙するのは上田ではなく、おそらくナチョ・フェリだ。スペイン人FWはここまで、フリーデンロテライ・エールディヴィジの10試合で6得点1アシストを記録している。一方、チャンピオンズリーグではまだ得点がない。

フェイエノールトに関する詳細なスカウティングレポートでは、アニス・ハジ・ムサの能力が取り上げられている。「スピードがあり、1対1に巧みで、攻撃に予測しづらさとクオリティーをもたらす。欧州ではすでにコモ戦でゴールを決め、存在感を示している」

インテルは分析の中で、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストが4-3-3を好み、時には4-3-2-1の布陣に切り替えるとも強調している。「フェイエノールトのアイデンティティーは攻撃的な姿勢を軸に築かれている。中盤の選手がビルドアップに関わり、サイドから攻撃を始めようとする明確な意図がある」

一方、インテルはフェイエノールトのプレーに弱点も見いだしている。「複数の選手を相手陣内に送り込もうとするため、サイドバックの背後や守備陣と中盤の間にスペースが生まれかねない。そのため、カウンターに弱い」

フェイエノールトは2024-25シーズンのチャンピオンズリーグでインテルと2度対戦した。ホームでは0-2で敗れ、ミラノでのアウェー戦も1-2で敗れた。