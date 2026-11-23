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E20、ハカン・チャルハノールに命中、撃沈。海戦ゲームの話ではない。トルコ人司令塔が2017年夏にイタリアへやって来てから約10年間に経験した筋肉系の負傷回数だ。

ミランで過ごした4シーズンで最初の3度の負傷を経験。日曜夜のアタランタ戦で負ったものは、インテル加入後17度目の筋肉系の負傷となり、離脱期間は計200日間、欠場は39試合に達した。

状況は時間とともに悪化している。過去2シーズンはそれぞれ5度負傷し、昨年9月に内転筋の違和感を訴えて以来、今回がすでに2度目の負傷だ。

今後数時間で負傷状況が明らかになる見込みだ。チャルハノールは負傷の正確な程度と復帰までの期間を確認するため検査を受ける。以前から問題を抱えてきた太ももの屈筋に、再び異常が生じた疑いがある。

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いずれにせよ、1994年にドイツで生まれたチャルハノールは、水曜夜に予定されているチャンピオンズリーグのサン・シーロでのドイツ勢シュトゥットガルト戦を欠場する。インテルのクリスティアン・キヴ監督は、ポーランド人のピオトル・ジエリンスキの復帰を期待している。一方、相手側もアンジェロ・シュティラーという重要なMFを欠く。

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また、UEFAはフランス人のフランソワ・ルテクシエを主審に指名した。副審は同国出身のシリル・ミュニエとメディ・ラフムニ、第4審判員はロマン・リソルグ。VARはオランダ人のデニス・ヒグラーとポル・ファン・ブーケルが務める。

チャルハノールの話に戻ると、増え続ける負傷は、2027年6月の今シーズン終了時に満了する契約の延長交渉にも、必然的に影響を及ぼしている。

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代表戦に伴うリーグ中断期間中、インテル幹部はトルコ人選手の代理人と面会。現在の年俸である手取り650万ユーロを下回る条件で、2029年までの2年契約を提示した。個人のパフォーマンスやチームの成績に連動する複数のボーナスを盛り込むことで、固定額は600万ユーロに迫る可能性もある。双方はいったん検討期間を置き、改めて協議したうえで、2027年の最初の数カ月以内に、契約延長の可否について最終決定を下す。

背景にあるのは、ユヴェントスとコモが関心を寄せているという未確認の噂以上に、ガラタサライとフェネルバフチェからの誘いだ。両クラブは、チャルハノールがインテルを退団した場合、移籍金なしで母国へ連れ戻そうと、獲得を争う構えだ。