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インテルの公式発表によると、ハカン・チャルハノールは「今朝、ロッツァーノのイストゥート・クリニコ・ウマニタスで検査を受けた。検査の結果、右太ももの屈筋に筋肉の張りが確認された」という。

復帰までには3〜4週間を要する見込みだ。12月22日にサン・シーロで行われるラツィオとのスーペルコッパ決勝で、このトルコ人MFを再び起用できるようになることが目標となる可能性がある。そのため、チャルハノールはシュトゥットガルト戦（本日、チャンピオンズリーグ）、ジェノア戦（11月28日、セリエA）、ジェノア戦（12月1日、コッパ・イタリア）、フロジノーネ戦（12月5日、セリエA）、ドルトムント戦（12月9日、チャンピオンズリーグ）、トリノ戦（12月13日、セリエA）、レッチェ戦（12月18日、セリエA）を欠場する見通しだ。

1994年生まれのトルコ人MFは、日曜夜のアタランタ対インテル（4-4）で負傷した。クリスティアン・キヴ監督は33分にチャルハノールを下げ、スチッチを投入した。

本日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節、シュトゥットガルト戦の前日会見で、キヴ監督は明日の試合でチャルハノールに代わる選手について、次のように語った。「監督として私が気にかけているのは、チームに確信を持たせることだ。試合への準備で重視している点でもある。選手たちは、決められたことを行う際に安心してプレーできなければならない。場当たり的なことはできないし、すべきでもない。MFは5人いる。誰を選ぶかは明日分かるだろう」

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今季、チャルハノールはここまでインテルで14試合に出場している（リーグ戦10試合、チャンピオンズリーグ3試合）。得点は3ゴールで、いずれもリーグ戦で挙げたものだ。