インテルでのデビューを目前に控える中、ジェド・スペンスがGQ Britishの取材に応じ、自身について語った。コメントは以下の通り。





成長 - 「もうイライラすることはない。たぶん18歳くらいで緊張しなくなった。正直に言うと、ワールドカップでは、ピッチに入る前にまたあの感覚を少し味わった。少し緊張していたんだと思う。 でも、それを緊張とは呼びたくない。僕は単にエネルギーと呼びたい。 自分の殻にこもるようにしている。周りが緊張していると、それが何らかの形で自分にも影響すると感じるからね」

ルーティン - 「試合前日は、できるだけ常識的な時間、だいたい午前0時ごろに寝るようにしている。 あまり多くのルールは設けていないし、専属シェフもいる。スピードについては、ありきたりな答えだけど、遺伝の問題だと思う。昔からずっと速かった。父も速かったし、おじたちも、祖父もそうだった。 たぶんこれからはヨガや、回復のためのいろいろなことも始めると思う。赤色光療法や酸素ボンベのようなものだね。自分は21歳のように感じているよ」





趣味 - 「気分によっては、試合前にホテルの部屋で祈るし、たぶんロッカールームでもさらに2回祈る。1日にきっちり5回というわけではないけど、できるだけ祈るようにしている。 それが導きや強さ、力を与えてくれると感じている。すべてを神の手に委ねる。責任は自分ではなく神に託すんだ。それから、音楽も準備の重要な一部だ。その日の気分や、どんな雰囲気をつくりたいかによるけど、たいていは向かうバスの中で音楽を聴いて、気持ちを整える。外に出る時やロッカールームに入る時に特定の曲をかけることもある。そこから先は集中して、ピッチに入るために合った音楽を聴く。リル・ダークのようなアメリカのアーティストだね」





家族 - 「家族は僕にとってとても大切な存在だ。姉妹が3人いる。彼女たちは僕の親友でもある。一緒に何でもするよ。休暇に出かけたり、食事に行ったりね。とても仲のいい家族で、素晴らしい関係を築いている。たぶん毎日話していると思う。Instagramのミームだったり、くだらないことだったりするけどね。オンラインで一緒にPlayStationもやる。彼女たちと話さない日はないと思う」