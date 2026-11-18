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ジョゼ・モウリーニョとは、どんな人物なのか。DAZNはドキュメンタリー『Winning』で、インテルでのトレブル達成から現在のレアル・マドリー復帰まで、スペシャル・ワンがたどった道のりを描いた。55分間の作品には、かつての教え子たちが何度も登場する。その一人がヴェスレイ・スナイデルだ。

レアル・マドリーとインテルでプレーした元攻撃的MFで、トレブル達成のシーズンを支えた中心選手の一人でもあるスナイデルは、当時のさまざまなエピソードを語った。ミラノへ連れてくるためにモウリーニョが自分にどう接したか、息子に会いに行くための特別な休暇を与えられたこと。さらに、チームのまとめ方やバロテッリにまつわる話、控えだったマテラッツィまでもが彼のために全力を尽くすほどの、指揮官としての気質についても振り返っている。

モウリーニョについて「彼ほどロッカールームをうまくまとめられる人はいない。マテラッツィを思い出す。彼はほとんど試合に出ない選手の一人だったけど、練習ではいつも誰よりも楽しそうだった。控えでも、モウリーニョは彼に自分が重要な存在だと感じさせていた。あれほど人をうまく扱える監督には会ったことがない」

インテル移籍に向けた交渉「新会長（フロレンティーノ・ペレス、編集部注）が就任し、ロナウドやベンゼマといった『銀河系』の選手たちがマドリードにやって来た時期だった。モウリーニョがインテルに来ないかと電話をかけ始めたのは、その頃だ。僕が彼のチームに足りないピースだと分かっていて、いつもそう言ってくれた。最終的に移籍を受け入れたとき、手続きは済んでいたけど、翌日にはミランとのダービーがあった。僕は『分かりました』と言って別れ、翌日の幸運を祈った。すると彼は『いや、君はここに残るんだ』と言った。僕は『でも、練習を一度もしていません…』と答えた。すると彼はこう言った。『その必要はない。自分が何のために君と契約したかは分かっている。君は私に足りなかったピースだ。だから君抜きでは始められない』そのとき僕は思った。『すごい』とね。そこから僕は羽ばたけた」

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モウリーニョとバロテッリ「バロテッリとの間では、うまくいかないことがあると彼は激怒した。キエーヴォ戦前に見せた映像で伝えたかったのは、『ほら、君はサッカーが好きで、友達ともプレーしている。今度はそれをピッチで見せてくれ』ということだった。そして僕たちは1-0で勝ち、バロテッリがゴールを決めた」

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トレブル達成への準決勝「準決勝に進んだとき、僕たちは『よくやったけど、ここまでだ』と話していた。だって相手はバルセロナだ。勝てるはずがないと思っていた。でも試合前日に集まってから、僕たちは少しずつ、勝てると信じるようになった。彼が相手の弱点を一つ残らず詳しく説明してくれたからだ。ミーティング後の夕食では、みんなで『そこまで強くない。普通のチームだ』と言い合っていた。彼はそう思わせることに成功した。ホームでは3-1で勝ったけど、6点取れていてもおかしくなかった。そして、カンプ・ノウへ行かなければならないことも分かっていた。彼は『守らなければならないのは分かっている。おそらく1点は取られるだろう。でも、それ以上は許さない』と言った」

「私のオフィスを出てアムステルダムへ行け」「あるとき、彼にオフィスへ呼ばれて『疲れているか？』と聞かれた。そうだと答えると、『アムステルダムへ行って息子に会ってこい』と言われた。土曜日はプレーしたいと伝えたら、彼は怒って『私のオフィスを出て、アムステルダム行きの便を予約しろ。木曜日の夜に戻り、金曜日に練習して、土曜日にプレーするんだ』と言った。そのとき僕は『土曜日は自分のため、チームのため、そして何より彼のために全力を尽くさなければ』と思った。2ゴールを決めたのを覚えている」