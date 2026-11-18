共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

インテルは多くの関係者からセリエAで最も戦力が充実したチームと見られている。それでも、指揮官のクリスティアン・キヴがここ数日で指摘した2つの不足を補うため、冬の移籍市場での補強を検討している。

ルーマニア人指揮官はクラブ内で、また報道陣に対しても一部、2選手の加入を望んでいることを示した。より正確には、攻撃陣には技術があり1対1に強い選手、守備陣にはより純粋な対人守備型の選手を加えれば、チームをさらに強化できるという考えだ。

守備陣の手薄さ：インテルは今季序盤、守備陣のローテーション要員が長く不足していた。昨季と比べ、複数のポジションをこなすダルミアンに加え、ステファン・デ・フライとフランチェスコ・アチェルビが退団。3人とも移籍金なしで放出された。その代わりに、カルロス・アウグストは必要に応じて中盤のサイドでも、バストーニに代わる3バックの左でも起用されるようになった。新たに加わったのはジョン・ストーンズだけで、マルセイユへの期限付き移籍からパヴァールが復帰した。

相次ぐ負傷：パヴァールは内転筋の問題で長期離脱したが、ストーンズも太もも裏の筋肉を負傷し、7試合を欠場した。負傷したのは、唯一先発したウディネーゼ戦だった。両者とも負傷を繰り返し、長い離脱歴がある。ただ、現在の違いは、フランス人のパヴァールが3バックの左右をこなせる一方、イングランド人のストーンズには、かつてのアチェルビやデ・フライのように、3バックのリーダーを務めるアカンジの主な代役になることが期待されていた点だ。

広告 広告

どれほど計算できるのか：そのため、元マンチェスター・シティのストーンズが1月に向けた判断の鍵を握る。すでに中断期間前のコモ戦でベンチ入りしており、復帰の準備は整っている。だが、冬の移籍市場が始まるまでのこの1カ月で、ストーンズは周囲が期待する答えを示さなければならない。純粋な対人守備型ではなく、守備での1対1よりも後方からの組み立てに強みを持つ。それだけに、そうしたタイプのセンターバックが必要になる試合でも、キヴに安定感と継続性を示す必要がある。

インテルは補強に動くのか：インテルはセンターバックの移籍市場を注意深く見守っている。6月に向けて関心を寄せる選手がいることは周知の事実だ。バレンシア時代から追い、現在はアーセナルで出場機会が少ないクリスティアン・モスケラ、ロサリオ・セントラルに所属する2007年生まれのイグナシオ・オバンド、そして何より、ラツィオが4000万ユーロと評価するデンマーク人センターバック、オリヴァー・プロヴストゴーだ。インテルはフラッテージの取引で有利な条件を認めたことから、プロヴストゴーの獲得交渉で優先的な立場にある。ストーンズが計算できることを示せば、インテルはより若く将来性のある選手に方針を転換する可能性が高い。逆に、いずれにせよ夏に成立させる補強を1月に前倒しする可能性も排除できない。