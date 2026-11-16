インテル、ステファン・カピンとは何者か？ バッチンが1月に向けて獲得する最初の逸材

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インテルの新スポーツディレクター、ダリオ・バッチンが1月のステファン・カピン獲得に向けて合意。将来を見据えた最初の補強となる。

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インテルのクラブ戦略は明確だ。可能な限り投資し、優れた才能を持つ選手の確保を目指す。ピエロ・アウジリオの後を受け、かつてその副官だったダリオ・バッチンが指揮を執る新体制の最初の動きの一つも、その方針に沿ったものとなる。

インテルが以前から注目してきたのが、2011年生まれの逸材、ステファン・カピンだ。ベオグラード生まれで、国籍はスロベニア。まだ16歳になっていないため、正式にインテルへ移籍することはできないが、誕生日を迎えれば取引を成立させられる。

ミラノでトレーニング中 パルチザン・ベオグラード、続いてレッドスターの下部組織を経て、現在は無所属。移籍先を探しており、ここ数日にはインテルU-17がジアナ・エルミニオと行った内部テストマッチで、非公式のトライアルに参加した。『FcInter1908』によると、選手は冬の短い休暇までミラノに滞在し、その後、16歳になる1月13日以降に正式な加入に向けて戻ってくる見込みだ。同日には、未成年選手のためイタリアへの移籍に必要となるUEFAの承認を申請する。

カピンとは何者か 2011年生まれの攻撃的MFで、パルチザン、レッドスターを経て加入したヴォジュドヴァツでは昨季、その才能を示した。広い視野と狭いスペースでの1対1の技術を備え、年齢の割に体格もしっかりしている。スロベニアU-16代表でもデビュー済みだ。今後は現在のポジションで起用を続けるか、ミリンコヴィッチ＝サヴィッチのように前線へ飛び出すインサイドハーフへ適応させるか、二つの方向性が考えられる。ただし後者の場合、より足元の技術に優れ、パワーでは劣るタイプとなる。

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フィオレンティーナとアヤックスに先んじる このスロベニアの若き才能を狙っていたのはインテルだけではなく、多くの競争相手に先んじた形だ。欧州各地のスカウトが熱心に追っていたが、獲得に最も近かったのはフィオレンティーナとアヤックス。現時点で両クラブは獲得に至っていない。