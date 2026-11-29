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4ゴールに続く、またしても4ゴールだ。イタリア王者インテルは、セリエAでのアタランタとの敵地での波乱に満ちた4-4の引き分けに続き、本拠地サン・シーロでジェノアに4-0で勝利した。

変わったのは、取り戻した攻撃の決定力（枠内シュート4本で4ゴール。カルロス・アウグストのシュートはポストをたたき、ディマルコのゴールはわずかなオフサイドによりVARで取り消された）と、今回は無失点に抑えた守備だ。

0-0の場面でプロヴェデルが見せた、オスマイッチに対する2度の好セーブも大きかった。プロヴェデルは、この日の対戦相手であるジェノアに在籍したマルティネスに代わって出場。マルティネスは先週水曜日のチャンピオンズリーグ、シュトゥットガルト戦で負った太ももの打撲の影響でスタンドから見守った。オスマイッチは、ジェノアにとって今季初のヘディングゴールにあと一歩と迫った。ジェノアはセリエAで唯一、まだヘディングで得点していないチームだ。

変わらないのは、再び得点したマルクス・テュラムとペタル・スチッチだ。

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15試合連続で先発したフランス人FWテュラムは、サン・シーロで9試合連続のゴールを決め、ボボ・ヴィエリの記録まであと2試合に迫った。セリエAでは12試合で8ゴール5アシストを記録している。

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試合後、テュラムはPKについて冗談を飛ばした。「誰が蹴るかは僕が決める。チームメートの顔を見てね」

ラウタロ・マルティネスは半ば本気、半ば冗談でこう返した。「どうせ僕はリストの一番最後だからね」

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この発言は、インテルの歴代得点ランキングを上げたいという個人的な目標を考えれば、少し利己的にも受け取られかねない。アルゼンチン人FWは現在183ゴールで、アルトベッリ（209ゴール）とメアッツァ（284ゴール）に次ぐ3位だ。だが、この主将が誰もが認めるチームのために戦う選手であることは、次の言葉からも分かる。「今季、インテルで200ゴールに到達することを目標にしているか？ いや、クラブにタイトルをもたらし続けることを目標にしている。この7年間で最も強いインテルか？ そういう話は好きじゃない。毎回の練習とすべての試合で証明しなければならない」

PKについて真剣に説明したのは、クリスティアン・キヴ監督だ。「うちのPKキッカーはチャルハノール、ジエリンスキ、スチッチの3人だ。ペタルについては昨年、練習で気づいた。GKたちの意見も聞いた」

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ジョルジーニョのような「小さな跳躍」はうまく機能している。もっとも、PKを外せば自身に対する批判の嵐を招くことは本人もよく分かっている。

インテルの指揮官は、クロアチア人MFを守備陣の前でプレーする司令塔としても評価している。「昨季終盤にも、何度かそこで試していた（リーグ戦最後の3節、ラツィオ、ヴェローナ、ボローニャ戦。編集部注）。技術、走力、試合を読む力があることは分かっている。シュトゥットガルト戦でも良かったし、今回の後半はさらに良かった。のびのびとプレーし、素晴らしいプレーをいくつも見せてくれた。まだ成長の余地がある。うちのようなチームでプレーできる若手からの新たなエネルギーが必要だ。スタンコヴィッチにもチャンスはある」

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その機会は、おそらく早くも火曜日の夜に訪れる。再びサン・シーロでジェノアと対戦するコッパ・イタリアだ。ただ、今後も起用の場がこの大会に限られるなら、セルビア人の二世選手を1月にレンタル移籍させ、継続的にプレーする機会を与えることを検討したほうがいいかもしれない。

同じ1月には、ハカン・チャルハノールの将来についても決断が下されるはずだ。契約は6月に満了し、今季終了後に移籍金なしで失うリスクがある。インテルはトルコ人MFを何としても引き留めるために大金を投じることはないだろう。進行中のスチッチの起用法を考えれば、なおさらだ。

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インサイドハーフが司令塔の役割を学ぶ。それは、かつてのブロゾヴィッチ、チャルハノール、ジエリンスキと同じ道だ。

ジェノア戦のスチッチは、ボールに関与した回数（123回）、成功したパス（114本。うち前方へのパスが69本、ピッチの攻撃側3分の1でのパスが21本）でチームトップ。パス成功率は98％だった。チャンス創出（2回）、走行距離（13.412km）、スプリント時の速度（時速27.966km）でもトップに立った。

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先週日曜日の終盤に痛いボールロストがあったことを踏まえれば、ボール奪回5回という数字も見逃せない。カーティス・ジョーンズより1回少ないだけだ。筋肉の負傷から復帰したリヴァプール加入のイングランド人MFジョーンズは、マドリード、ローマへの遠征に続く3度目の先発で、明るい兆しを見せた。走行距離は12.331km。パスは94本を成功させて成功率94％を記録し、うち62本が前方へのパス、30本がピッチの攻撃側3分の1でのパスだった。

同じクロアチア出身のズヴォニミル・ボバン（元ミラン選手で、現在はディナモ・ザグレブ会長。2003年生まれのスチッチは2025年6月の移籍市場で、1450万ユーロに加えて最大250万ユーロのボーナスで同クラブから加入し、今ではすでに少なくともその3倍の価値がある）は異なる考えを持っているものの、スシッチとインテルはともに歩み続けたいと考えている。当然、年俸の見直しは必要だ。現在の契約は2030年までで、年俸は手取り150万ユーロ。インテルの全選手の中で、これより低い年俸なのは第3GKのディ・ジェンナーロだけだ。

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チーム内の競争はプラスに働く。外からの競争も非常に激しくなっているからだ。ラツィオとローマは首位争いで走り続けており、インテルも遅れるわけにはいかない。ベルガモでの試合のように勝ち点を落とす過ちを繰り返してはならない。過ちは誰にでもあるが、繰り返せば取り返しがつかなくなる。