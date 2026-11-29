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イタリア王者がセリエAで再び4得点を挙げた。敵地でアタランタと壮絶な4-4の引き分けを演じた後、インテルはサン・シーロでジェノアに4-0で勝利した。

前回と違ったのは、攻撃陣が決定力を取り戻したこと（枠内シュート4本で4ゴール。さらにカルロス・アウグストのシュートがポストをたたき、ディマルコのゴールはわずかなオフサイドによりVARで取り消された）、そして今回は無失点に抑えたことだ。

0-0の場面でプロヴェデルがオスマイッチのシュートを2度好セーブしたことも大きい。プロヴェデルは、先週水曜日のチャンピオンズリーグ、シュトゥットガルト戦で負った太ももの打撲の影響でスタンドから観戦した古巣対戦のマルティネスに代わって出場。オスマイッチは、今季のセリエAで唯一ヘディングによる得点がないジェノアに、その初ゴールをもたらす寸前だった。

変わらないのはマルクス・テュラムとペタル・スチッチだ。ともにまたしても得点を挙げた。

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15試合連続の先発出場となったフランス人FWは、サン・シーロで9試合連続ゴールを記録。ボボ・ヴィエリの記録まであと2試合に迫った。セリエAでは12試合で8得点5アシストを記録している。

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試合後、テュラムはPKについて「誰が蹴るかは僕が決める。チームメートの表情を見てね」と冗談を飛ばした。

ラウタロ・マルティネスも、半ば本気で半ば冗談めかして「どうせ僕はリストの一番最後だから」と応じた。

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この発言は、インテルの歴代得点ランキングで順位を上げたいという個人的な目標を考えれば、少し利己的にも受け取られかねない。アルゼンチン人FWは現在183得点で、アルトベッリ（209得点）とメアッツァ（284得点）に次ぐ3位だ。だが、主将がチームのために尽くす選手であることは、次の言葉からも明らかだ。「今季、インテルで200ゴールに到達することを目標にしているか？ いや、クラブにタイトルをもたらし続けることを目標にしている。これが過去7年で最強のインテルか？ そういう話は好きじゃない。毎回の練習とすべての試合で証明しなければならない」

PKの序列については、クリスティアン・キヴ監督が明確にした。「うちのキッカーはチャルハノール、ジエリンスキ、スチッチの3人だ。ペタルについては昨年、練習で見いだした。GK陣の意見も聞いている」

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ジョルジーニョのような小さな跳躍は機能している。もちろん、PKを失敗すれば激しい批判を浴びることも本人は承知している。

インテル指揮官は、クロアチア人選手を守備陣の前でプレーする司令塔としても評価する。「昨季終盤にも、そこで何度か試した。（リーグ戦の最後の3節、ラツィオ、ヴェローナ、ボローニャ戦でのこと。編集部注）彼に技術と推進力、視野があることは分かっている。シュトゥットガルト戦でも良かったが、今回の後半はさらに良かった。彼は思い切ってプレーし、素晴らしいプレーの数々で並外れたものを見せた。まだ成長の余地がある。我々のようなチームでプレーできる若手からの新しいエネルギーが必要だ。スタンコヴィッチにもチャンスは来る」

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その機会は、おそらく早くも火曜日の夜、再びサン・シーロでジェノアと対戦するコッパ・イタリアで訪れるだろう。起用される大会がこれだけなのであれば、セルビア人の二世選手を1月にレンタルへ出し、継続的にプレーさせる可能性を検討した方がいいかもしれない。

同じ1月には、ハカン・チャルハノールの将来についても決断が下される見込みだ。契約は6月に満了し、今季終了後にフリーで失うリスクがある。インテルはトルコ人選手を何としても引き留めるために大金を投じることはないだろう。現在進めているスチッチの起用を考えれば、なおさらだ。

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インサイドハーフがプレーメーカーとしての役割を学ぶ。かつてのブロゾヴィッチ、チャルハノール、ジエリンスキと同じ道だ。

ジェノア戦のスチッチはボールタッチ数（123回）、パス成功数（114本、うち前方へのパス69本、アタッキングサードでのパス21本）でチームトップ。パス成功率は98％だった。さらに、チャンス創出（2回）、走行距離（13.412km）、スプリント時の速度（時速27.966km）でもトップに立った。

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先週日曜日の終盤に痛いボールロストがあっただけに、ボール奪回5回も見逃せない。カーティス・ジョーンズより1回少ない数字だ。筋肉系の負傷から復帰し、マドリードとローマへの遠征に続いて3度目の先発出場を果たしたリヴァプールから加入のイングランド人MFも、明るい兆しを見せた。走行距離は12.331km、パス成功率は94％。成功したパス94本のうち、62本は前方へのパス、30本はアタッキングサードでのパスだった。

同じクロアチア人のズヴォニミル・ボバン（元ミラン選手で、現在はディナモ・ザグレブ会長。2003年生まれのスチッチは同クラブから2025年6月の移籍市場で移籍金1450万ユーロと最大250万ユーロのボーナスで加入し、現在の価値はすでにその少なくとも3倍だ）は異なる考えを持っているものの、スシッチとインテルはともに歩み続けることを望んでいる。代理人がすでに求めているように、2030年までの現行契約で定められた年俸150万ユーロ（手取り）の引き上げが必要になる。インテルの全選手の中で、彼より年俸が低いのは第3GKのディ・ジェンナーロだけだからだ。

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チーム内の競争はプラスに働く。外部のライバルも手ごわいことが分かっているだけに、なおさらだ。ラツィオとローマは首位争いで勝ち進んでおり、インテルも遅れを取るわけにはいかない。ベルガモでのような勝ち点の取りこぼしを繰り返してはならない。過ちは人の常だが、同じ過ちを重ねることは許されない。