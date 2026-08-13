インテルが再びイングランド代表選手を補強することになった。すでにジョン・ストーンズの加入が発表されており、今度はジェド・スペンスもまもなくインテリスタにお披露目される見通しだ。金曜日にメディカルチェックを受け、サン・シーロで5年契約にサインする予定となっている。

移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノによると、インテルは2029年半ばまで契約を残していたトッテナム・ホットスパーに対し、固定の移籍金3150万ユーロを支払うという。ボーナスを含めると総額は3500万ユーロに達する可能性がある。スペンスの年俸は約300万ユーロになるとみられている。

2022年にミドルズブラからトッテナムへ移籍したスペンスにとって、これが2度目のイタリアでの挑戦となる。すぐにブレイクを果たすことはできず、その後はスタッド・レンヌ、リーズ・ユナイテッド、ジェノアへと立て続けに期限付き移籍していた。

2024年にイタリアから復帰した後、スペンスはスパーズで主力に定着し、持ち前の突破力で攻撃面の重要な戦力となった。昨年にはヨーロッパリーグ制覇を成し遂げ、キャリア最大の成功を手にしている。

そして世界の舞台での本格的なブレイクは、この夏に訪れた。スペンスはイングランド代表で大きなインパクトを残したが、当初イギリスメディアは、彼がトーマス・トゥヘルのワールドカップメンバーに選ばれた理由に疑問を投げかけていた。

左右両サイドバックをこなせる攻撃的な右サイドバックであるスペンスの獲得により、インテルはデンゼル・ダンフリースの後継者をほぼ確保した格好だ。オランダ代表のダンフリースは、この夏にさらなるステップアップとしてミラノを離れ、レアル・マドリーへ移籍した。

インテルはこの夏、ストーンズに加えてGKイバン・プロベデル（ラツィオ）、そして2300万ユーロの買い戻しオプションを行使してクラブ・ブルージュから復帰させたアレクサンダル・スタンコヴィッチも補強している。さらにマヌエル・アカンジをマンチェスター・シティから完全移籍で獲得した。スペンスはここまでのこの夏における最高額の補強となる。