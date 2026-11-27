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アレッサンドロ・バストーニを負傷で欠くことになったインテルにとっては痛手だが（ 欠場する試合数はこちら） クリスティアン・キヴ監督には朗報も届いた。今日、アッピアーノ・ジェンティーレで行われた練習で、ピオトル・ジエリンスキが復帰した。

ポーランド代表MFは代表活動期間中、同国の2試合のうち初戦で負傷したが、2戦目には出場していた。しかし、ミラノに戻ってから足裏の問題が再発し、アタランタ戦とシュトゥットガルト戦を欠場した。

元ナポリのジエリンスキは今日、チームの全体練習に復帰。明日11月28日（土）夜にサン・シーロで行われるジェノア戦には、万全の状態で臨める見込みだ。インテルとジェノアの対戦はこれが2試合のうちの初戦となる。リーグ戦の「再戦」は水曜夜、同じくサン・シーロでコッパ・イタリアのラウンド16として行われる。

ジエリンスキは守備陣の前に位置する中央MFの座を争う。直近2試合はハカン・チャルハノールの負傷もあり、ペタル・スチッチがその位置で起用された。アレクサンダル・スタンコヴィッチも代役の候補だが、ジエリンスキもいずれにせよ数分間は出場する見込みだ。

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守備陣ではバストーニが不在。先述のチャルハノールに加え、攻撃陣のボニーも復帰できない。キヴ監督はカルロス・アウグストを3バックの一角に、ディマルコを中盤のサイドに再び起用する見通しだ。サイドではスペンスに代わってディウフが再び出場機会を得るとみられる。ラウタロは先発でテュラムに代わり、テュラムは少なくとも最初の60～65分間、休むことができるだろう。