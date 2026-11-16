共有 GOALをGoogleでフォロー

ラウタロ・マルティネスは、インテルの次のリーグ戦に何としても出場したい考えだ。早ければ明日にもキヴ監督へ朗報が届く可能性があり、ヤビエル・サネッティもその見通しを語った。

広告

インテルには、ラウタロ・マルティネスがいるときと、アルゼンチン人主将がいないときの二つの姿がある。いるときはしぶとく、タフで、闘争心にあふれ、極めて危険だ。いなくても勝利を収められ、同じくらい脅威ではあるが、彼がピッチに立つときに比べるとチームの個性は薄れる。

チャンピオンズリーグで敗れたブルッヘ戦で負ったケガにより、インテルの背番号10は長期離脱を強いられた。しかし、その終わりがようやく見えてきたようだ。ここ数日、ラウタロは代表ウィーク明けの復帰を目指して取り組んでおり、クリスティアン・キヴ監督にとって心強い知らせも届き始めている。

サネッティが認める：インテルの元主将で副会長を務めるヤビエル・サネッティは、トロフェオ・ガルビアーティの発表イベントで『Sky Sport』の取材に応じ、同胞の現状について語った。「ラウタロはここ最近、復帰できるよう医師とともに最終的なテストを受けている。医師やスタッフとともに、常に非常に入念なリハビリをしてきたと思う。彼のことも、復帰したいという強い気持ちも知っているので、もう起用できる状態になってくれればと願っている」

明日から全体練習に復帰か：すべてが順調に進めば、バイア・ブランカ出身の「トロ」は明日、2026年11月17日（火）にもキヴ監督の下でチームメートとともに練習場のピッチに立てる見込みだ。すぐに高い負荷をかけるわけではないが、目標は決まっている。アタランタ戦で、先発が無理でもベンチから出場して少なくとも30分間プレーすることだ。

広告 広告

インテルを待つ過密日程：代表ウィーク明けのインテルには厳しい連戦が待っており、主将の存在が重要になる。11月22日（日）20時45分開始予定のベルガモでのアウェー戦を皮切りに、12月22日までの31日間で4つの大会の計9試合に臨む。その中にはリーグ戦とチャンピオンズリーグに加え、ジェノアとのコッパ・イタリア決勝トーナメント1回戦、そして12月22日にサン・シーロで行われるラツィオとのスーペルコッパ・イタリアーナ決勝も含まれる。