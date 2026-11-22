共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

2025-26シーズンのパンキーナ・ドーロを受賞したばかりのクリスティアン・キヴ監督は、昨季の栄誉を祝うのは終わりにし、2026-27シーズンに全力を注ごうとしている。インテルは今夜、ベルガモでアタランタと対戦。現在、優勝争いが混戦となるなか、ラツィオ、ローマ、ミランの勝利にすぐさま応えることが求められる。

ルーマニア人指揮官はDAZNのインタビューで、この試合の難しさを改めて強調した。多くの選手が代表チームのために各地へ移動した中断期間を経て、これほど重要な一戦に備えなければならない。何より、中断前に万全ではなかった多くの選手の状態を戻す必要がある。敗れたダービーは遠い過去のものとし、その後のコモ戦での勝利を、さらに成長するための土台にしなければならない。指揮官は次のように語った。

サッリは苦労してきた「サッリがどのようなサッカーを目指し、アタランタにどんな組織を築こうとしているかは、誰もが知っている。ここで仕事を始めてまだ数カ月だ。守備面で苦労し、主力の守備陣を一度もそろえられていないことも分かっている」



ベルガモでの試合は決して簡単ではない「代表戦があると、多くの選手が世界各地へ向かう。ベルガモでの試合は決して簡単ではない。期待は大きいし、全力を尽くして、2週間前までに積み重ねたものを土台に再出発しなければならない」

広告 広告

実験はしない「私は実験をしているのではない。チームが日々直面する問題に応じて、チームをマネジメントしている」

守備陣の選択について「パヴァールは良い練習ができていたし、少し早めに回復した。マヌエル・アカンジには問題があり、ストーンズは回復中だ。それでも、先発にふさわしい選手が何人もいる」

コモ戦を土台に「コモ戦でできたことを土台にする。私たちはよく選手の名前について話すが、見るべきなのはそれぞれの特長だ。バランスを失わずに攻撃の選択肢を生み出せるよう、試合に向けて万全の準備をしなければならない」