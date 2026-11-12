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今日、ピネティーナからクリスティアン・キヴ監督に朗報が届いた。FCInter1908によると、ブラジル人のルイス・エンリケが全体練習に復帰した。

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一方、ラウタロ・マルティネスのチーム練習復帰日はまだ決まっていない。それでも、11月22日のアタランタ戦で起用可能な状態に戻ることを目指している。マルクス・テュラムは疲労のためフランス代表から戻り、別メニューで調整中だ。キヴ監督は来週のチーム練習復帰を願っている。ボニーとスタンコビッチは、約1カ月の離脱が見込まれる。

インテルの負傷者

ラウタロ

ラウタロ・マルティネスは、ホームでブルージュに敗れた10月13日の試合以来、欠場が続いている。左太ももの屈筋に生じた違和感からの回復は最終段階にある。キヴ監督が中断期間明け初戦となる11月22日のアタランタ戦で、背番号10を招集する可能性がある。

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テュラム

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テュラムは日曜日に勝利したコモ戦で右大腿二頭筋に違和感を覚え、その影響で木曜日にメアッツァで行われるイタリア戦を含め、今後のフランス代表の試合を欠場することになった。インテルのメディカルスタッフの初期の見立てでは、単なる疲労とみられる。11月22日のアタランタ戦、あるいは25日のチャンピオンズリーグ、シュトゥットガルト戦での復帰を目指す。それがかなわなくても、11月28日のジェノア戦では再びプレーする姿を見られる可能性がかなり高いだろう。

ボニー

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一方、右太ももの屈筋を損傷したボニーの回復には、さらに時間がかかる。インテル対コモの試合終盤に負傷したフランス人選手は、約1カ月の離脱が見込まれ、12月13日のインテル対トリノ、または12月18日のレッチェ対インテルでの復帰が予想される。

スタンコビッチ

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スタンコビッチも、再び起用可能になるまでには時間を要する。月曜日にセルビア代表の練習中に筋肉を損傷した。このMFも離脱期間は約1カ月となり、12月13日のインテル対トリノ、または12月18日のレッチェ対インテルでの復帰が見込まれる。

ストーンズとジョーンズ

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最後に、イングランド人選手2人については、ストーンズは中断期間明け直後の11月22日には起用可能になる見通しだ。ジョーンズも同様で、インテルが10月8日に発表した右太ももの内転筋における筋筋膜性の違和感の影響は、ほぼ完全に解消している。