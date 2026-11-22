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インテルは2026/2027シーズンのセリエA第12節、日曜夜に行われたアタランタ戦を4-4で引き分け、苦い結果に終わった。ニュー・バランス・アレーナで、インテルは3度にわたって2点のリードを追いつかれ、最終的に勝ち点1を分け合った。

試合後、インテルのクリスティアン・キヴ監督は『DAZN』の取材に応じ、明らかに落胆した様子で試合を振り返った。

3度の2点リード - 「3度の2点リードをふいにしたことが悔やまれる。やろうと思っていたこと、つまり試合をある程度コントロールすることができなかったのも悔しい。最後に自分たちが築いたリードを守り切れず、成熟度を示せなかった」

軽率さ - 「我々は軽率で、詰めも甘かった。称賛すべきアタランタに苦しめられた」

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勝ち点2を献上 - 「勝ち点2を相手に与えてしまった。この教訓を学んで前に進む。次の試合に向けて、精神面の水準を高く保たなければならない」

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安易な失点 - 「チャンスや試合の局面を理解しなければならない。アタランタの2点目は、その前のコーナーキックでペポが素晴らしいセーブを見せたときと同じ形で決まった。それ以外にも多くのことがあった。全員がボールより後ろに下がり、全員の動きが鈍かった。今日はその点で少し軽率だった」

交代策 - 「サイドで少し苦しみすぎていると感じた。軽率さもあったし、競り合いに行かなかったこともあった。簡単にクロスを上げられ、インサイドハーフも加勢して相手を挟み込めていなかった。最後はマルクスに、ジェドを助けるよう求めた。互いに助け合い、スペースを与えないようにしたかった。わずかなミスでも代償を払うことになるからだ」

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失点が多すぎる - 「別の目標を持つチームとしては、失点が多すぎる。ロッテルダムやコモ戦でやったように、もう一度やらなければならない。全員が、常に全力を尽くし、力を温存しようと考えてはいけないと学ぶ必要がある」