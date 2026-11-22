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インテルはセリエA 2026-27シーズン第12節、日曜夜の試合でアタランタと4-4で引き分け、苦い結果に終わった。ニューバランス・アレーナでインテルは3度にわたって2点のリードを失い、最後は同点に追いつかれた。

試合後、インテルのクリスティアン・キヴ監督はDAZNの取材に応じ、悔しさをにじませながら試合を振り返った。

3度の2点リードを失う：「3度も2点のリードを失ったことが悔やまれる。やろうと思っていたこと、試合をある程度コントロールすることができなかったのも悔しい。最後に、自分たちが築いたリードを守り切れず、成熟度を示せなかった」

軽率さ：「我々には軽率さと注意不足があった。称賛すべきアタランタに苦しめられた」

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手放した勝ち点2：「勝ち点2を相手に与えてしまった。この教訓を生かして前に進む。次の試合に向けて、精神面のレベルを高く保たなければならない」

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軽率な失点：「チャンスや試合の局面を理解しなければならない。アタランタの2点目は、その前のコーナーキックでペポが素晴らしいセーブを見せた場面と同じ形で決まった。そのほかにも多くのことがあった。全員がボールより後ろに下がり、全員がプレーのテンポについていけていなかった。今日はその点で少し軽率だった」

選手交代：「サイドで少し苦しみすぎていると感じていた。軽率さもあったし、対人戦に臨めていなかったこともある。あまりに簡単にクロスを上げられ、インサイドハーフも加勢に行けていなかった。最後にはマルクスに、ジェドを助けるよう頼んだ。互いに助け合い、スペースを与えないという気持ちがあった。ほんの小さなミスでも代償を払うことになるからだ」

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多すぎる失点：「別の目標を持つチームにとって、失点が多すぎる。ロッテルダムやコモとの試合でやったことを、もう一度やらなければならない。力を温存しようと考えず、常に全力を尽くさなければならないと、全員が学ぶ必要がある」