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インテルはセリエA 2026-27シーズン第12節、日曜夜の試合で4-4のドローに終わり、苦い結果を味わった。ニュー・バランス・アリーナでのアタランタ戦では、インテルが3度にわたって2点のリードを失い、最後は同点に追いつかれた。

試合後、インテルのクリスティアン・キヴ監督は『DAZN』のインタビューで、明らかに悔しさをにじませながら試合を振り返った。

3度の2点リードについて：「3度の2点リードを無駄にしたことが悔やまれる。やろうと思っていたこと、試合をある程度コントロールすることができなかったのも悔しい。終盤、築いたリードを守れなかったとき、我々は成熟度を示せなかった」

軽率さについて：「我々は軽率で、集中力を欠いていた。称賛に値するアタランタに苦しめられた」

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逃した勝ち点2について：「勝ち点2を相手に与えてしまった。この教訓を学んで前に進む。次の試合に向けて、精神面のレベルを高く保たなければならない」

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安易な失点について：「チャンスと試合の局面を理解しなければならない。アタランタの2点目は、その前のコーナーキックでペポが素晴らしいセーブを見せたときと同じ形から生まれた。そのほかにも多くのことがあった。全員がボールより後ろに下がり、全員の動きが鈍かった。今日はその点で少し軽率だった」

交代について：「両サイドで少し苦しみすぎていると感じた。軽率さもあったし、対人戦に臨んでいなかったこともある。あまりに簡単にクロスを上げられ、インサイドハーフも加勢できていなかった。最後はマルクスに、ジェドを助けるよう求めた。互いに助け合い、スペースを与えないようにしたかった。わずかなミスでも代償を払うことになるからだ」

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失点の多さについて：「我々とは別の目標を掲げるチームならともかく、失点が多すぎる。ロッテルダムやコモ戦でやったように、もう一度プレーしなければならない。常に全力を尽くし、力を温存しようと考えてはならないと、全員が学ぶ必要がある」