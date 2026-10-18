インテル、キヴが激怒。ボローニャで自軍の選手たちにしびれを切らす

昨日、インテルが先制を許したのは今季6度目で、リーグ戦では4度目だった。国内ではそのたびに逆転してきたが、相手のレベルが上がったチャンピオンズリーグの2試合では、逆転はもはや当たり前ではなかった。そんな中、クリスティアン・キヴ監督も手を打った。その叱咤は声を枯らすほど激しいものだった。





実際、ボローニャ戦のハーフタイムは、ルーマニア人指揮官がインテルを率いて以来、最も荒れたものだった。昨年のユヴェントス対インテル（4-3）の試合後に起きた騒ぎをも上回った。監督は全員に怒りをぶつけ、試合の流れに翻弄された約40分間を叱責した。ダッラーラの壁が本当に震えるほどだった。これほどの叱責を受けたインテルは完全に目を覚まし、後半は強豪らしい姿勢でプレー。キヴ監督は狙い通りの効果を得た。





代わって取材に応じたのは、アシスタントコーチのアレクサンダル・コラロフだった。「前半もそこまで否定的には捉えていません。試合への入り方がそれほど悪かったわけでもありません……」と認め、こう続けた。「ミスはしましたが、チームはやるべきことに取り組んでいますし、何をすべきか分かっています。試合前に3-1で勝てると言われていたら、喜んで受け入れていたでしょう。選手たちは自分たちの強さを分かっていますが、相手もいます。自分たちだけでプレーしているわけではありません。今回は後半に強度を上げ、素晴らしいサッカーができました。違いはそこに尽きます。欧州ではプレーのスピードが上がります。そこでも常にアグレッシブに戦おうとしています。いくつか問題はありますが、結果の面だけです。取りこぼした勝ち点を取り戻す時間はまだあります」



