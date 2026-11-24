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ベルガモへの遠征を、勝利を逃したような4-4の引き分けで終えたインテル。クリスティアン・キヴ監督率いるチームの守備の脆さが議論を呼ぶなか、多くの不安を抱えたまま、次の重要なチャンピオンズリーグ、シュトゥットガルト戦に備えている。バストーニとアカンジに加え、今回はジェド・スペンスにも批判が向けられた。振るわないパフォーマンスを見せ、監督からも、名指しこそされなかったものの、試合後に報道陣を通じて批判を受けた。

だが、このイングランド人選手への批判をさらに強めたのは、アントニオ・カッサーノとダニエレ・レレ・アダーニだ。かつてインテルでプレーしたニコラ・ヴェントラとともに立ち上げたTwitchとYouTubeの番組『Viva El Futbol』の最新回で、元スパーズのスペンスの姿勢と能力を厳しく批判した。

キヴ監督の言葉 試合直後、キヴ監督は名前こそ挙げなかったが、スペンスを繰り返し批判した。アタランタがインテルの守備陣が整った状態でも、あまりに簡単にクロスを上げていたと指摘。そうした場面の大半は、スペンスが守るサイドを突破されて生まれたため、誰を指しているかは明白に思われた。

「今日は守備陣が整っている状態で4失点した。全員があらゆる面で改善しなければならない。特に試合運びだ。簡単にクロスを上げさせすぎてはいけない。危険を察知する意識や姿勢も改めなければならない。4失点目では、ザッパコスタの縦パスから、あまりにも簡単にクロスを上げられた。試合の流れを過信してはならない」

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アダーニの批判：アダーニがスペンスについて特に問題視したのは、その姿勢だった。スペンスの状況判断の甘さから2本のCKを与え、最初はマルティネスのスーパーセーブを要する場面に、次はアタランタに自信を取り戻させるデ・ケテラーレの3-2とするゴールにつながったと指摘した。



「インテルが何度も自分たちのプレーに酔いすぎているのは事実だ。この選手たちが持つ悪い面だ。多くのチャンスを生み出すプレーをし、選手たちが代わる代わる得点する。そうした役割の中で、インテルは守りに入らない。 あるプレーについて話したい。71分、スコアは3-1だった。クルストヴィッチがスペンスにプレスをかけたが、スペンスは食前酒を飲みにどこへ行くか考えていて、状況から完全に意識が離れていた。そして実際、ほとんどCKをプレゼントした。その少し後にデ・ケテラーレのゴールが生まれた」

カッサーノの痛烈な批判：一方、アントニオ・カッサーノはいつも通り、より直接的で容赦がなかった。スペンスの技術的なミスを指摘し、インテルのような強豪でプレーするにはふさわしくないと評した。

「スペンス？ 俺に言わせれば下手くそだ。ジェノアではベンチ要員で、トッテナムでは出たり出なかったりしたのに、その後はワールドカップでプレーすることになった。ダンフリースはそれほど好きではなかったが、サイド全域で機能していた。彼のほうが断然いい。ディウフだって断然いい。何が起きているのか分からない。以前はプレーし、常に先発で、ジダンからも招集されていた。それが今では突然、プレーするのはいつもスペンスだ。彼は起用に値しない選手だ。アタランタを試合に引き戻したのは彼だ。クリアするか、必要ならボールを守るために右足で扱える位置にあったのに、CKを与えた。ボールを守るなら、常にタッチライン側で守るものだ。それと逆のプレーをするなら、頭の中にサッカーはまったくない。バスケットボールや野球など、別の競技をやればいい。インテルとイングランドでプレーする選手が、あんなミスをしてはいけない」