ジョン・ストーンズがインテル加入に迫っているようだ。移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が月曜日、Xで伝えた。DF兼MFのストーンズは、最近マンチェスター・シティをフリーの立場で退団したため、移籍金なしで獲得できる。

ロマーノ氏は続報として、インテルがすでにストーンズと原則合意に達したと付け加えている。メディカルチェックと契約書へのサインも間もなく行われる見通しだ。

ストーンズにはミラノで2028年半ばまでの契約が用意されている。32歳のイングランド人は、マンチェスター・シティでちょうど10シーズンをプレー。これは強豪クラブでペップ・グアルディオラが監督を務めた全期間にあたる。

ストーンズにはプレミアリーグからのオファーもあった。ユヴェントスもこのベテランに接触していたが、ほぼ確実にインテルとの2年契約を選ぶことになりそうだ。

BBCは先週、チェルシーがストーンズ獲得に動いていたと報じていた。ロンドンのクラブは現在、元アヤックスのジョーダン・ヘンダーソンに狙いを定めている。

インテルが獲得を目指すこの新戦力は、イングランド代表としてワールドカップで準決勝に進出した。ストーンズはアルゼンチン戦で先発出場し、イングランドはその試合に敗れてアルゼンチンが決勝へ駒を進めた。

ストーンズはイングランド代表で94試合に出場している。今後の期間において、代表監督トーマス・トゥヘルの構想に含まれているかどうかは、まだ不透明だ。