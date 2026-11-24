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インテルはアタランタとの4-4の引き分けを経て、ベルガモから大きな痛手を抱えて帰った。ただ、この試合のすべてが悪かったわけではない。クリスティアン・キヴ率いるインテルは再び、大量のチャンスをつくって4得点を挙げ、強力な得点力を示した。思い通りにプレーできれば、どんな相手も苦しめられるという印象も残した。だが、ルーマニア人指揮官とクラブが懸念しているのは守備だ。試合ごとの波にとどまらず、同じ試合の中でも突然機能を失い、相手を問わずチャンスを許しかねないことが、またしても明らかになった。

早急に解決策を見つける必要がある。一方、補強が指揮官の助けになる可能性もある。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、クラブは夏に実現しなかった補強を行う可能性を検討し始めた。

アカンジとストーンズ：現在、特に焦点となっているのは、3バックの中央で戦力を一段引き上げるはずだったアカンジとストーンズがいるにもかかわらず、キヴ監督が守備陣に安定感をもたらすため、バストーニとカルロス・アウグストを酷使せざるを得ないことだ。イングランド人のストーンズは複数の身体的な問題に見舞われた。獲得時から過去の問題は知られていたが、対処できると考えられていた。その見通しは誤りだった。

さらに懸念されるのは、スイス人のアカンジのパフォーマンス低下だ。昨季終了時にマンチェスター・シティから完全移籍で獲得したが、広いスペースでの守備に大きな苦労を見せている。これはシティが放出を認めた要因でもあった。インテルは1年前より数メートル高い位置でプレーしようとしており、守備陣が長い距離を戻りながら対応を迫られる場面が繰り返し生じている。

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筆頭候補はプロフストガード：ダルミアン、特にデ・フライとアチェルビという守備を統率する選手たちが同時に退団した影響も、過小評価されていた。そのためインテルは、来夏に予定していたDF補強を1月に前倒しできるか、移籍市場で探り始めている。



スポーツディレクターのバッチンが最も高く評価しているのは、ラツィオに所属する23歳のデンマーク人、オリヴァー・プロフストガードだ。インテルは、ダヴィデ・フラッテージのガットゥーゾ率いるチームへの移籍で認めた値引きにより、ラツィオと再び非常に良好な関係を築いている。ただし、プロフストガードの評価額は4000万で、1月の補強には高すぎる。代案はあり、バッチンとスタッフは獲得の好機を探り始めた。

その他の候補：2006年生まれのフィン・イェルチュは、チャンピオンズリーグでインテルが次に対戦するシュトゥットガルトとの契約が2030年6月30日まで残る。デンマーク人のプロフストガードほどではないものの、移籍金の高さという点では同じ問題がある。一方、クリスタル・パレスのアメリカ人クリス・リチャーズは契約が2027年6月30日に満了するため、比較的低い費用で獲得できる可能性がある。また、今季アルテタの下で出場機会が少ないクリスティアン・モスケラについて、アーセナルとレンタル移籍の交渉を進めることもできる。候補は多く、必要な費用もさまざまだ。すべてはキヴ監督が1月までにインテルのバランスをどう立て直せるかにかかっている。