2010年4月28日、後にモウリーニョはこれを「人生で最も美しい敗戦」、「歴史的な奇跡」と表現することになる。何が起きたのか。モウリーニョ率いるインテルは、第1戦で3-1と勝利した8日後、前年王者で優勝候補筆頭のバルセロナとの第2戦に臨んだ。

だが、チアゴ・モッタの退場によって60分間の数的優位も得たバルサは、リオネル・メッシを自由にプレーさせないというモウリーニョのゲームプランの前に、1-0を超える結果を残せなかった。ポルトガル人指揮官の歓喜は、サッカー史に残る名場面となった。

人さし指を突き上げたモウリーニョはカンプ・ノウのピッチへ駆け出し、選手たちとともに熱狂的に喜びを爆発させた。その姿に一部のカタルーニャ側はよほど挑発されたのか、インテルの祝勝ムードを終わらせ、モウリーニョらを追い払うことを目的としていたかのように、スプリンクラーが作動した。

インテルはその数週間後、決勝でルイス・ファン・ハール率いるバイエルンを2-0で下し、タイトルを手にした。

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ミッション・インポッシブル？ ミッション完了！

「このミッションは非常に難しい。ここでモウリーニョにプレゼントを渡すのは、ほとんど不可能だ」とパルメリは携帯電話で撮影した動画の中で語った。「難しいが、やってみる」

その試みは成功した。モウリーニョは喜んでプレゼントを受け取り、パルメリと握手を交わした後、笑顔でマドリードの記者会見場を後にした。

火曜日には、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第1節で、モウリーニョの現クラブであるレアルと古巣インテルが対戦する。イタリアの強豪では成し遂げた一方で、モウリーニョはこれまでレアルでは欧州最高峰の大会を制していない。2010年に現在63歳の指揮官はミラノからマドリードへ移り、2013年まで在任した。そしてこの夏、スペイン最多優勝クラブに2度目の加入を果たした。



