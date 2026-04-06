インテル対ローマ戦のハイライト映像、マレンが主役のシーンが話題に：「これは一体どんな魔法だ？」

日曜日の夜、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ・スタジアムで、ヤン・ゾマーに大きな拍手が送られた。インテルのゴールキーパーは、ドニエル・マレンのヘディングシュートを見事なセーブで防ぎ、そのプレーは世界中で話題となっている。

インテルは日曜日の夜、セリエA優勝に向けて大きな一歩を踏み出した。ローマに5-2で勝利したことで、クラブは2位のACミランに9ポイントの差をつけた。

試合後、ハカン・チャルハノールは主にインテルが2-1としたゴールで称賛された。トルコ代表の彼は35メートルから強烈なシュートをゴール上隅に叩き込んだ。

また、GKゾマーも称賛を浴びた。後半、間接フリーキックからのクロスをマレンがヘディングでゴールへ向けた際、スタジアム全体がゴールを確信した。









しかし、ゾマーは奇跡的なセーブでボールをゴールから弾き出した。ダイビングしながら、ボールに手を伸ばす手を切り替えたのだ。X（インスタグラム）では、このスイス人GKのセーブが頻繁にシェアされている。

「これは一体どんな呪術のようなセーブなんだ？」とある人が書き込んでいる。また、別の人は、ソマーがハリー・ポッターに変身したのではないかと疑問を投げかけている。



