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ユルゲン・クリンスマンは、選手たちを比較しながら語った。

チャンピオンズリーグでサン・シーロにて対戦するインテルとシュトゥットガルトの両クラブでプレーした元ドイツ人FWは、『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューでこう語った。「現時点でピオ・エスポージトはニコロ・トレソルディより一歩先を行っている。ただ、トレソルディにも計り知れない才能がある。今後数カ月で次の段階に進めるかが分かるだろうが、私はきっとできると思う。イタリアとドイツ、両国にとって彼を迎えられれば非常に重要だろう。ただ、こうした決断は心に従って下すものだ。本人の決断であり、尊重されなければならない」

「ピオ・エスポージトには夢中だ。見ていて素晴らしい。私にはアルド・セレーナに似ていると思える。いつも正しい場所にいて、力強く賢くボールを守り、ゴールを決める。私はどちらかといえばスペースを見つけ、たくさん走り、左にも右にも行けた。だから私自身はもう少しテュラムに近いかな」

「キヴ監督には前線に3人の大物がいる。ピオに加え、テュラムはリズムを取り戻したし、ラウタロもケガから少しずつ私たちが知るレベルに戻るだろう。今は11月だ。戦いが猛スピードになる春に、このチームはその中に残っていなければならない」

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「すべての大会、とりわけチャンピオンズリーグで戦っている間は、優れた選手が3人いて、ある程度ローテーションできるのはいいことだ。試合数が多いのだから、先発の2人だけを使い続けるわけにはいかない。ただ、敗退すれば、3人とも当然ながら野心があり、いつもプレーしたいと思っているだけに、チームの一体感が少し危うくなるかもしれない。それに、誰を外すんだ？ マルクスには独自の特長があり、ラウタロはインテルの顔で、ピオはイタリアを喜ばせている」

「フューリヒは親友のアレッサンドロ・ビアンキを少し思い出させる。どちらに行くか分からず、常に危険な存在になれて、数多くのアシストを記録できる」

「シュトゥットガルトで私は本物のサッカー選手になった。そこでの最後の光景は、1989年にナポリに敗れたUEFAカップ決勝だ。勝つこともできたが、違いを生んだのはディエゴ・アルマンド・マラドーナだった。ウォーミングアップでの彼のリフティングを今も覚えている。私たちは目を奪われたよ」