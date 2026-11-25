共有 GOALをGoogleでフォロー

インテルはサン・シーロでシュトゥットガルトに2-0で勝利。チャンピオンズリーグでの3連勝をいずれも無失点で飾り、上位8チームまで勝ち点1差に迫った。

広告

序盤はシュトゥットガルトが攻勢に出て、15分にはジョゼップ・マルティネスがクリス・フューリヒのシュートを弾き出した。その後はインテルが主導権を握る。抜け出したジェド・スペンスのシュートはデニス・ザイメンに阻まれ、マルクス・テュラムはサイドネットへ。前半終了前にはニコロ・バレッラが足のアウトサイドで放ったシュートがポストの内側を叩いた。シュトゥットガルトは30分以上、シュートを打てなかった。

均衡が破れたのは後半早々だった。フェデリコ・ディマルコのクロスがヨシャ・ファグノマンの腕に当たり、VARによる確認を経て主審がPKを宣告。57分、ペタル・スチッチがゴール中央へ転がして先制した。シュトゥットガルトはその後、ヤン・ビセックに当たって跳ね返ったボールがあわやオウンゴールとなる場面を迎えたが、マルティネスが押さえた。さらに74分、途中出場から5分のラウタロ・マルティネスがディマルコのパスを受け、ポストに当ててゴールを決めた。インテルはシュート20本、期待得点（xG）2.68を記録。シュトゥットガルトは13本、1.02だった。

以下、GOALがインテルの選手を採点する。

GK・DF

ジョゼップ・マルティネス（7/10）： 6分のマクシミリアン・ミッテルシュテットのクロスへの対応には不安が見えたが、その後は安定。15分のフューリヒのシュートを弾き、61分にはビセックに当たって跳ね返ったボールを素早く押さえた。後半アディショナルタイムには飛び出してデニズ・ウンダフのクロスをパンチングで逃れた。

広告 広告

ヤン・ビセック（7/10）：

Related Topics

攻守両面で見せ場があった。序盤のフューリヒのチャンスにつながる場面ではボールを処理できず、61分にはボールが自身に当たり、あわやオウンゴールとなった。一方、セットプレーでは脅威となり、24分にはCKを頭でそらしてマヌエル・アカンジにつなぎ、2分後にはヘディングシュートが枠を外れた。ペナルティーエリア際からのシュートではザイメンを脅かした。53本のパスのうち52本を成功させた。

マヌエル・アカンジ（7/10）： ベンジャマン・パヴァールに代わって出場し、エルメディン・デミロヴィッチを抑えた。相手FWは4本のシュートを放ったが、枠内には飛ばせなかった。24分には至近距離から決められず、50分には不用意にボールを失い、78分にはウンダフを倒して警告を受けた。それでも83分にはペナルティーエリア内でビラル・エル・ハヌスのシュートを見事にブロックした。

広告

アレッサンドロ・バストーニ（6/10）： 4分にはシュトゥットガルトのペナルティーエリアに入り、39分にはスチッチの長距離シュートにつながるパスを出した。44本のパスのうち42本を成功させたが、その2分後に負傷交代した。

中盤

ジェド・スペンス（7/10）： インテルの右サイドにスピードをもたらし、内側を駆け上がるバレッラにパスを通してCK獲得につなげた。16分にはフランチェスコ・ピオ・エスポジトのパスから抜け出し、先制点を決めるべき場面を迎えたが、ミッテルシュテットが追いかける中、ザイメンにうまく体を広げて防がれた。

広告

ニコロ・バレッラ（8/10）： 主将は4度のチャンスを演出し、CKを6本蹴った。43分には足のアウトサイドで放ったシュートがポストの内側に当たり、得点できなかったのは不運だった。PKにつながる攻撃でもディマルコにパスを通した。86分にアレクサンダル・スタンコヴィッチと交代した。

ペタル・スチッチ（8/10）：負傷したハカン・チャルハノールに代わって先発し、57分のPKを落ち着いてゴール中央に流し込んだ。66本中60本のパスを成功させ、成功数はピッチ上の全選手で最多。ただし前半に放った長距離シュートはバーを大きく越えた。

広告

ヘンリク・ムヒタリアン（6/10）： 巧みにボールを回した一方、肝心な場面で鋭さを欠いた。30分には好位置でテュラムからのパスを収められず、後半開始直後にはニコラス・ナルテイの内側への切り込みについていけなかった。69分にカーティス・ジョーンズと交代した。

カルロス・アウグスト（7/10）： 19分にはエスポジトがボールをそらした後、PKをアピールしたが認められなかった。最も貢献したのは守備面で、66分にはデミロヴィッチを狙ったミッテルシュテットのクロスに身を投げ出し、終盤にも別のクロスに対応してCKに逃れた。

広告

攻撃陣

マルクス・テュラム（5/10）： もどかしい一夜だった。13分にはミッテルシュテットへの遅れたタックルで警告を受けた。その後、フィン・イェルチュの不用意なパスから角度のない位置でシュートを放ったがサイドネットへ。前半終了間際には至近距離からのヘディングが大きく枠を外れた。30分にはムヒタリアンのチャンスをつくったものの、ボールを6回失った。69分にラウタロと交代した。

フランチェスコ・ピオ・エスポジト（7/10）： 6試合ぶりに無得点に終わったが、攻撃に深く関わった。16分にはスペンスを抜け出させ、ポストを叩いたバレッラのシュートを演出。イェルチュから警告を誘い、ラウタロの得点場面ではディマルコのパスを自身の体の前を通して見送った。86分にアンディ・ディウフと交代した。

広告

途中出場選手・監督

フェデリコ・ディマルコ（8/10）： 41分にバストーニに代わって出場し、試合の流れを変えた。前半終了までにテュラムに2度のチャンスをつくり、54分にはファグノマンの腕に当たってPKにつながるクロスを送った。63分には落ちる軌道のシュートでザイメンにゴール上へ弾かせ、ラウタロの得点もアシスト。インテルでのチャンピオンズリーグ通算8アシスト目となった。

ラウタロ・マルティネス（7/10）： 負傷から復帰し、69分にテュラムに代わって出場。わずか5分後に左ポストに当ててゴールを決め、勝負を決定づけた。バレッラの交代後はキャプテンマークを巻き、後半アディショナルタイムには左足の強烈なシュートをルカ・ジャケにブロックされた。

広告

カーティス・ジョーンズ（6/10）： 69分にムヒタリアンに代わって出場。インテルが勝利を確実にする中、7本のパスをすべて成功させた。

アレクサンダル・スタンコヴィッチ（採点なし）： 86分にバレッラに代わって出場。後半アディショナルタイムにはペナルティーエリア外からのシュートをブロックされた。

広告

アンディ・ディウフ（採点なし）： 86分にエスポジトに代わって出場。後半アディショナルタイムには、ブロックされたラウタロのシュートをお膳立てした。

クリスティアン・キヴ（7/10）： チームは最初の15分間こそ劣勢だったが、その後は主導権を握った。バストーニの交代に伴うディマルコの投入が決定打となり、エスポジトを信頼して起用した判断も、その総合的なプレーによって報われた。ラウタロの投入も奏功し、チャンピオンズリーグでの3試合連続無失点勝利を収めた。