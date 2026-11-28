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インテルはサン・シーロで戦術面でもジェノアを圧倒し、4-0で快勝した。マルクス・テュラムの2得点とラウタロ・マルティネスの鮮やかなゴールが光り、ホームチームはボール支配率71％を記録した。

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インテルは苦戦が続くジェノアを相手に、攻守に無駄のない戦いを見せ、セリエA首位を追い続けた。ホームチームはパスを数多くつなぎ、選手が立ち位置を入れ替える戦術で、相手を効果的に封じ込めた。29分には継続的な攻勢を得点につなげたマルティネスが先制し、この日の試合の流れを決定づけた。40分にテュラムがリードを2点に広げた頃には、両チームの質と落ち着きの差から、勝敗はほぼ決したように見えた。

後半もインテルは攻撃の手を緩めなかった。前半アディショナルタイムの45＋3分にペタル・スチッチがPKを決めて3点目を奪い、54分にはテュラムが自身2点目となるチームの4点目を挙げた。ジェノアはホームチームのボール保持に対応できず、インテルは成功率94％で実に758本のパスを成功させた。終盤にはジェノアも一矢報いようと何度かシュートを放ったが、クリスティアン・キヴ監督率いるチームは規律を保ち、期待を寄せるサン・シーロの観衆の前で無失点と勝ち点3を手にした。

GK・DF

イヴァン・プロヴェデル：7/10

イタリア人GKにとっては比較的静かな午後だった。主な仕事はロングボールの処理と、守備ラインの背後のカバーだった。サミュエル・ウィアフェのシュートにも落ち着いて対応し、3セーブで無失点を守った。パスでもインテルのボール保持を支え、チームのパス成功率94％に貢献した。

ヤン・ビセック：8/10

3バックの右で存在感を発揮した。フィジカルを生かして空中戦を制し、ボールを持った際の落ち着きもインテルのビルドアップに欠かせなかった。ジェノアの攻撃陣に苦しめられる場面はほとんどなく、優れた戦術眼でカウンターが脅威になる前に摘み取った。

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マヌエル・アカンジ：8/10

守備の中央で、攻撃を組み立てる最初の局面を担った。スイス代表DFは高い状況判断力を示し、的確な位置取りでパスをカットしては味方につなぎ直した。中盤へ持ち上がることで数的優位をつくり、ジェノアを対応に苦しませた。

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カルロス・アウグスト：8/10

左センターバックとしてプレーし、万能性と攻撃意欲を示した。攻守の切り替えに積極的に関わり、37分の鋭い一撃を含め、遠距離から複数のシュートを放った。精力的なプレーで無失点を支え、59分に交代した。

MF

アンディ・ディウフ：8/10

右サイドでジェノアを絶えず苦しめた。守備ではデュエル4勝を含むチーム最多の6回の守備対応を記録。その運動量はインテルの効果的なプレスを可能にし、試合を特徴づけた長いボール保持の間も、常にパスの受け手となった。

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ニコロ・バレッラ：7/10

中盤の心臓として、持ち前の献身性を存分に示した。37分にはシュートを放ったが、相手にブロックされた。それ以上に貢献したのは、絶え間ない動きと味方との連係だ。この日も効率的なプレーを見せ、今後の試合に向けた負担軽減のため58分に交代した。

ペタル・スチッチ：9/10

114本のパスを成功させ、試合のテンポを支配する卓越したプレーを披露。チームのリズムをつくり、ボールを無駄にすることはほとんどなかった。45＋3分には冷静にPKを決め、ハーフタイム直前にインテルが必要としていた余裕をもたらした。

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カーティス・ジョーンズ：7/10

中盤で確かな技術を発揮し、ボールを動かしながらインテルの主導権維持に貢献した。ゴールやアシストで目立つことはなかったが、戦術に忠実なプレーによって、テュラムやマルティネスのような選手が危険なエリアへ自由に動けるようにした。

フェデリコ・ディマルコ：8/10

いつもの左サイドでプレーし、クロスとセットプレーから質の高いボールを供給した。12分にはシュートで早くもジェノア守備陣を脅かし、その後も追い越す動きで絶えず脅威となった。斜めのパスで攻撃のサイドを変える能力も、ジェノアの低い守備ブロックを広げるうえで重要だった。

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FW

マルクス・テュラム：10/10

文句なしのマン・オブ・ザ・マッチ。終始脅威となり、4本のシュートを記録。40分と54分には、それぞれ見事にゴールを決めた。ボールを持たない場面での動きは賢く、前線でボールを収めるプレーによって、インテルは中盤から攻撃へと一気に移ることができた。FWとして申し分のないパフォーマンスだった。

ラウタロ・マルティネス：8/10

主将はプレーでチームをけん引し、29分には右足で鮮やかに仕留めて重要な先制点を挙げた。ジェノアのDF陣に休まずプレッシャーをかけ、テュラムが利用できるスペースを生み出した。勝利に必要な仕事を果たし、60分を迎える直前に交代した。

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途中出場・監督

ピオトル・ジエリンスキ（58分）：7/10

バレッラに代わって出場し、中盤を機能させ続けた。チームの5点目を狙って終盤に2本のシュートを放ったが、いずれもブロックされた。

ピオ・エスポジト（59分）：6/10

若手にとって貴重な出場時間を得て、アディショナルタイムのシュートを含め、可能性の片りんを見せた。

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ジョン・ストーンズ（59分）：7/10

アウグストに代わって最終ラインに入り、持ち前の落ち着きを守備陣にもたらした。終盤まで集中力を切らさなかった。

マッテオ・ラヴェッリ（83分）：評価なし

FWとして終盤に短時間出場。数字に残る大きな影響を与えるには時間が足りなかった。

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ルイス・エンリケ（83分）：評価なし

圧倒的な勝利の最終盤を戦い切るため、左サイドに投入された。

クリスティアン・キヴ監督：9/10

キヴ監督の戦術は完璧だった。ボール保持と流動的なポジショニングを重視した結果、支配率71％、スコア4-0を記録した。交代のタイミングも適切で、勝利を確実にしてから主力の先発選手を休ませるなど、優れた選手起用を見せた。