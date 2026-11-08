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インテルはサン・シーロで、ボール保持率で下回りながらもコモを2-0で下し、効率の良さを見せつけた。試合開始から20分間の戦術的な正確さが決め手となり、インテルはアウェーチームの高い守備ラインに生じたスペースを突いた。

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この一戦の戦術的な焦点は、成熟した組織力と野心的なポジショナルプレーのぶつかり合いにあった。インテルは明確な狙いを持って試合に臨んだ。コモを守備陣形から引き出し、それによって生まれる縦のスペースを突くことだ。インテルは試合の大部分でボール保持を譲り、2トップの連係とウイングバックが生み出す幅を生かした素早いカウンターで、コモの中盤のプレスをかわそうとした。

一方、コモは継続的なボール保持と高いディフェンスラインによって、自分たちのスタイルをサン・シーロで示そうとした。コモの監督は中央での数的優位を重視し、ダブルボランチでボールを循環させながら、コンパクトなインテルの守備ライン間に突破口を探した。テンポをコントロールすることには成功したものの、とりわけ開始20分間に見せた攻守の切り替え時の脆さは、好機を逃さないインテルを相手に攻撃的な戦い方を採ることの戦術的なリスクを浮き彫りにした。

インテルの戦術的布陣

インテルは持ち前の3-5-2を採用し、首位に立つチームらしい精密さで機能させた。ビルドアップでは中盤を経由せず、マヌエル・アカンジやアレッサンドロ・バストーニからFWへ直接パスを送る場面が多かった。プレスをかける主なきっかけは、コモのサイドバックであるバジェかコウトがゴールに背を向けてボールを受けた瞬間だった。そこでインテルのウイングバック、フェデリコ・ディマルコとジェド・スペンスが勢いよく前に出て、スペースを塞いだ。

守備時のインテルは、深い位置に構える5-3-2のブロックへと形を変えた。最終ラインと中盤の間隔を狭く保ち、コモに脅威の少ない横方向のパス回しを強いた。この低いブロックが、最大の武器である速攻の起点にもなった。2得点はいずれもボールを奪い返した場面から生まれている。12分には素早い縦への展開からピオ・エスポジトがペナルティーエリア内でボールを受け、至近距離から決めた。そのわずか7分後には、マルクス・テュラムがコモの守備への切り替え時にカバーが足りない隙を突き、リードを2点に広げた。ボール保持率はわずか43％だったが、インテルの狙いはボールを支配することではなく、重要なスペースを支配することにあった。その結果、決定機はインテルの3回に対し、コモはゼロだった。

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コモの戦術的布陣

コモは4-2-3-1で戦い、確実なボール扱いとポジションの入れ替わりを重視した。ペローネとミジャのダブルボランチには、インテルの中盤の選手を持ち場から引き出し、ニコ・パスがプレーするスペースを生み出す狙いがあった。攻撃の中心だったパスは、頻繁にライン間へ動いてボールを受け、シュート3本を放つなど、アタッキングサードで多くプレーに関与した。守備でもコモは積極的で、チームのコンパクトさを保ち、ボールを失った直後のプレスを助けるために高いラインを維持した。

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しかし、その高いラインが裏目に出た。ボール保持率57％を記録し、595本のパスを成功率91％で通したものの、試合のコントロールを効果的な突破には結びつけられなかった。ハコボ・ラモンは正確なパスを82本記録してビルドアップで重要な役割を果たしたが、インテルが中央のエリアを明け渡さなかったため、コモは可能性の低いクロスやパスのロングシュートに頼ることが多かった。プレスには勢いがあったものの、インテルの3バックを揺さぶるには前線での強度が足りなかった。最初のプレスを縦へのロングボールでかわされるたび、GKロベルト・サンチェスが危険にさらされた。

戦術的な駆け引き

勝敗を分ける攻防は、攻守の切り替え局面で繰り広げられた。コモの戦術的な軸は「ボールを持つことで試合をコントロールする」ことにある。だが、インテルの監督は「スペースを与えない」ことでも試合をコントロールできると見抜いていた。両者の狙いは対照的だった。コモはゆっくりとしたリズムで守備を崩そうとし、インテルは縦に素早く展開する慌ただしい試合に持ち込み、コモの高いディフェンスラインを突こうとした。ボールを持たない時間を苦にしなかったインテルが、この駆け引きを制した。

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インテルの2トップ、テュラムとエスポジトは普段より中央寄りに位置し、コモのセンターバックを引きつけて、攻撃を支えるために中盤へ出ていくことを妨げた。これにより、コモは攻撃中に後方をどう守るかという問題を抱えた。ボールを失うたび、後方ではインテルと同数での対応を迫られるか、数的不利に陥った。インテルの効率は際立っていた。シュート数はコモより少なかったにもかかわらず、記録したxGは1.86。コモがボールを保持した量に比べ、インテルが作り出したチャンスの質がはるかに高かったことを示している。

試合中の修正

セスク・ファブレガスはハーフタイムにサムエレ・リッチとイヴァン スモルチッチを投入し、突破力の不足を改善しようとした。この交代には、カウンターに対する守備の安定性を高めるとともに、中盤に新たな運動量を加えてインテルの攻撃の起点となるパスを妨げる狙いがあった。こうした修正によってコモは試合終盤に圧力をかけ続けられるようになったが、前半の時点ですでに失点を重ねていた。

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クリスティアン・キヴは試合の進行に合わせ、現実的な交代を重ねた。72分にはピオトル ジエリンスキに代えてベテランのヘンリク ムヒタリアンを投入。中盤に落ち着きを加え、試合の勢いを抑える助けとなった。さらに88分にはマルクス・テュラムに代えてバンジャマン・パヴァールを投入し、実質的な5-4-1の守備陣形へ完全に移行して、無失点を確実なものにしようとした。こうした交代は相手の動きに対応したものだったが効果的で、コモのCKからの終盤の空中戦の脅威を封じた。アウェーのコモは遠距離からのシュートに限られ、ジョゼップ・マルティネスをほとんど脅かせなかった。

総括

最終的に勝敗を分けたのは、勝負どころに対するインテルの理解が上回っていたことだった。ボール保持という点ではコモのサッカーの方が見栄えが良かったが、相手の組織的な弱点を見抜いて突くという戦術面ではインテルが優れていた。相手の動きに応じ、攻守の切り替えを軸に戦う選択により、インテルはコモがディフェンスラインの高さを修正する前に2得点を挙げた。ボール保持の量より効率が勝った。インテルの正確な決定力と規律ある低い守備ブロックによって、コモの595本のパスは勝利への道筋ではなく、単なる統計上の数字に終わった。