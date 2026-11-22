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ニュー・バランス・アリーナでのインテル対アタランタは、ピオ・エスポジトの見事なハットトリックも飛び出す4-4の引き分けに。インテルは再三2点のリードを奪ったものの、終盤にフランク・ケシエのPKで追いつかれた。

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インテルは今季のセリエAでも数字の上でひときわ変動の激しい一戦を戦い、戦術の定石に収まらない試合でアタランタと計8ゴールを分け合った。クリスティアン・キヴ率いるチームは攻撃で抜群の決定力を発揮。特に主導権を握った前半は、アタランタの高い最終ラインを突いた。アウェーチームはエスポジトの2ゴールによって2-1で前半を終え、後半早々に同選手がハットトリックを完成させると、試合を完全に掌握したかに見えた。

しかし、最後の20分でインテルの守備組織は崩れた。途中出場のペタル・スチッチがPKで4点目を挙げたものの、インテルはシャルル・デ・ケテラーレの縦への仕掛けに対応できず、同選手の2ゴールがアタランタの反撃に火を付けた。さらに91分、ケシエのPKでホームチームが同点に追いつき、試合は劇的な結末を迎えた。インテルはリードを守れず勝ち点2を逃したことを悔やむだろうが、波乱に満ちたイタリアサッカーの午後において、前線の選手たちのパフォーマンスは大きな収穫だった。

GK・守備陣

ジョゼップ・マルティネス：5／10

マルティネスにとって厳しい夜だった。6本のシュートをセーブしたものの、4度もネットを揺らされた。後半は崩れゆく守備組織の中で相手の攻撃にさらされ、PKによる失点にもなすすべがなかった。プレッシャーを受けても配球は安定していたが、アタランタが終盤に繰り出した空中戦での猛攻に対し、ペナルティーエリア内での統率力は揺らいだ。

アレッサンドロ・バストーニ：6／10

イタリア代表DFは、ボールを持てばいつものように前進に貢献し、序盤はアタランタのプレスをかわす助けとなった。しかし、試合が両陣営を激しく行き来する展開になると、デ・ケテラーレの遅れて飛び出す動きを追うのに苦労した。守備陣の一員として計14回のインターセプトに貢献したが、リードを守り切るための終盤の規律を欠いた。

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バンジャマン・パヴァール：5／10

最初の約1時間は経験豊富な選手としての存在感を示したが、終盤に試合を管理できなかったチーム全体の一員でもあった。アタランタの3点目につながる場面ではポジションを外れ、ホームチームが終盤に投入した選手たちのフィジカルの強さにも苦戦。クリア数は多かったものの、守備に必要な厳しさを欠いた。

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カルロス・アウグスト：5／10

3バックの左に配置され、積極的に攻め上がるウイングバックをカバーするため、しばしばサイドへ引き出された。精力的にプレーした一方、インテルの苛立ちが表面化した試合終了間際には警告を受けた。ライン間のスペースを狭められず、アタランタに敵陣深くであまりにも広い活動範囲を与えた。

フェデリコ・ディマルコ：7／10

ピッチに立った64分間は攻撃の創造性を生み出し、持ち前の正確なボールでエスポジトの2点目をアシストした。クロスは常に脅威となり、プレー中はインテルがボール支配率60％を保つ助けにもなった。アウェーチームが試合の主導権を失い始めた矢先に交代した。

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ジェド・スペンス：6／10

右サイドでプレーし、戻る際のスピードやボールを運んで敵陣深くまで進む能力を垣間見せた。試合の大半で守備の役割を忠実にこなしたが、ニコラ・ザレフスキの動きについていくことは次第に難しくなった。インテルが速攻を狙う際の重要な攻撃の起点となったものの、得点につながる最後のパスやクロスは出せなかった。

中盤

ハカン・チャルハノール：6／10

トルコ人司令塔は、前半の負傷によって33分に退くまでチームのリズムを刻んだ。立ち上がりから見事なプレーでテンポを操り、インテルが中央を支配する土台を築いた。早すぎる離脱は、チームの戦術的なバランスにとって大きな痛手だった。

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ニコロ・バレッラ：7／10

主将は豊富な運動量で手本を示し、広い範囲をカバーして守備と攻撃をつないだ。インテルのボール保持の中心を担い、チームがまだ比較的安定していた64分に交代となったのは不運だった。その退場と時を同じくして、アタランタが中盤で足場を築き始めた。

ヘンリク・ムヒタリアン：6／10

巧みな判断でアタランタのダブルボランチの背後にスペースを見つけ、何度もカウンター攻撃を促した。しかし、試合で求められる運動量と激しさが増すにつれ、ベテランの影響力は低下。攻撃面での貢献よりもポジションを守る規律を重視した働きを見せ、77分に交代した。

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攻撃陣

マルクス・テュラム：8／10

試合を通じて優れたチャンスメーカーとなり、エスポジトの3点目をアシストした。ボールを収め、相手DFを持ち場から引き出す能力は、インテルが攻撃へ切り替えるうえで欠かせなかった。フィジカルの強さと繊細な技術を兼ね備え、キヴの戦術に不可欠な存在であり続けている。

ピオ・エスポジト：10／10

若きストライカーが完璧な決定力を披露した。16分、32分、52分に得点し、記憶に残るハットトリックを達成。ゴールの形も多彩で、得点機を逃さない嗅覚と正確なフィニッシュを示した。ピッチ上で群を抜く最高の選手であり、77分に退いた時点では、自身の活躍が決勝点をもたらしたと考えていただろう。

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途中出場選手・監督

ペタル・スチッチ：7／10

チャルハノールに代わって早い時間帯に出場し、76分にはPKを決めて期待に応えた。プレッシャーの中で見事な落ち着きを見せた一方、大量得点の引き分けにおいて必要とされた守備の強度に合わせるのには、時折苦労した。

マヌエル・アカンジ：5／10

守備を固めるため64分に投入されたが、その後にチームの最終ラインは崩壊。試合のリズムをつかめなかった。

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カーティス・ジョーンズ：5／10

中盤に新たな運動量をもたらすべく投入された。懸命に動いたものの、終盤はアタランタの縦に速い攻めに対応しきれない場面が多かった。

ラウタロ・マルティネス：5／10

ハットトリックの主役エスポジトに代わって最後の13分間に出場したが、インテルが守備を固めたため、ボールがほとんど届かなかった。

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アレクサンダル・スタンコビッチ：5／10

終盤に投入されたが、試合が混乱に陥る中、流れを変える時間はほとんどなかった。

クリスティアン・キヴ監督：6／10

キヴの攻撃プランは完璧に機能したが、最後の約4分の1での試合運びには疑問が残る。交代策は試合を落ち着かせるという狙いどおりの効果を生まなかった。ただ、2度のPK献上につながった個人のミスまで、監督の責任にはできないだろう。