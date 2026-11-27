共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

サッカー界に悲報が届いた。ジュアリーが死去した。元ブラジル人FW（写真：Inter.it）は母国で67歳の生涯を閉じた。

現役時代はサントス、アヴェッリーノ、インテル、アスコリ、クレモネーゼ、ポルトでプレー。ポルトでは1987年に欧州王者となった。バイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズカップ決勝では、アルジェリア人のラバー・マジェールが「アッラーのかかと」と呼ばれる一撃で同点に追いついた後、逆転となる2-1の決勝ゴールを決めた。

コーナーフラッグのそばで踊るように見せたジュアリーのゴールパフォーマンスは忘れられない。

ファンのアイドルだったジャンルカ・デ・ポンティをサンプドリアに放出し、その後継者を探していたアヴェッリーノは、外国人選手の獲得が再び認められた1980年、メキシコのテコスからジュアリーを獲得してイタリアに連れてきた。

広告 広告

「エル・グリンゴ」ことセルジオ・クレリチがヴィニーチョにジュアリーを推薦した。メキシコのクラブ会長は、獲得候補の選手を見に行く際にジュアリーへ同行を頼み、その後、飛行機の中でイタリアのチームに彼を売却したと打ち明けた。当時のアヴェッリーノ会長シビリアは空港で彼を迎えると、幹部たちに「選手を頼んだのに、子どもを連れてきたのか」と言った。カンパニア方言を訳すと、「サッカー選手を頼んだのに、子どもを連れてきたのか」という意味だ。

Related Topics

ところが、地震が起きたその年、勝ち点5の減点処分を受けながらも、ジュアリーはアヴェッリーノを残留に導いた。「サラ・コズィ、ジュアリー・ジュアリー」というレコードまで録音させられた。

2シーズンを過ごした後、ジュアリーはインテルへ移籍した。しかし、インテルはトレード要員として彼を獲得していた。エルネスト・ペッレグリーニ会長が望んだのはシャハナーだったが、同選手はトリノへ移り、結局インテルはジュアリーを残した。ベッカロッシやミュラーとの共存が難しく、チームになじむ助けにはならなかった。「アヴェッリーノでは仲間の一人だった。ミラノでは大勢いる選手の一人だった」とジュアリーは語った。霧に包まれたサン・シーロでカタンザーロ戦のゴールを決めた後には、「あのゴールを見たのは僕と主審だけだった」と冗談を言った。

広告

その後、アスコリのカルレット・マッツォーネ（「ミラノでは悲しそうだ。私のところへ来い。楽しませてやる」）、さらにチェモネーゼのエミリアーノ・モンドニコから声がかかった。チェモネーゼはその後、セリエBに降格した。

現役引退後、ジュアリーはイタリアに戻り、バンツィ、アヴェルサ・ノルマンナ、セストリ・レヴァンテで監督を務めた。

広告

アヴェッリーノが追悼

U.S.アヴェッリーノ1912は、クラブを象徴する選手の一人、ジョルジェ・ジュアリー・ドス・サントス・フィーリョの訃報に深い悲しみを覚えています。ジュアリーはアヴェッリーノでセリエA通算34試合に出場して13ゴールを挙げ、1980-81、1981-82の両シーズンの残留に貢献しました。クラブは、元ブラジル人選手であり監督でもあったジュアリーのご家族に、心から哀悼の意を表します。

広告

元アヴェッリーノ幹部のピエルパオロ・マリーノはXにこう記した。「親愛なるジュアリー、君は私にとって兄弟以上の存在だった。私たちが初めて獲得した外国人選手だった。毎朝、祝福のメッセージを送ってくれたね。君がいると分かって私は幸せだった。

今日、君が私の心に残した空白は本当に埋められない。どうか天国でも、アヴェッリーノの試合前に私たちがしていたように、相手のゴールネットに君のキャンディーを投げ続けてほしい。

広告

親愛なるジュジュ、いつまでも私とともに」

インテルのメッセージ

広告

FCインテルナツィオナーレ・ミラノとインテルに関わるすべての人々は、ジュアリーの逝去を悼み、彼をしのぶとともに、ご家族に寄り添います。

1959年にサン・ジョアン・デ・メリチで生まれ、サントスでサッカー選手として育ったジュアリー・ジョルジェ・ドス・サントス・フィーリョは、1980年にアヴェッリーノの選手としてイタリアへ渡りました。

広告

1982年にインテルへ加入し、1982-83シーズンを過ごしました。リーグ戦では21試合出場2ゴール、コッパ・イタリアとUEFAカップではそれぞれ1ゴールを記録。公式戦通算36試合出場4ゴールでインテルでのプレーを終え、アスコリ、次いでクレモネーゼへ移籍しました。1987年にはチャンピオンズカップを制し、決勝のバイエルン・ミュンヘン戦で決勝ゴールを挙げました。

クラブはご家族と、彼を愛するすべての方々に寄り添います。

広告

ポルトからの別れの言葉

ポルトは、元選手であり、クラブ史上最も輝かしい一章を築いた中心人物の一人でもあるジュアリーの逝去を悼んでいます。チャンピオンズカップ決勝でバイエルン・ミュンヘンを2-1で下す決勝ゴールを決めたのは、このブラジル人FWでした。1987年5月27日のその瞬間が、クラブ史上初の国際タイトル獲得への道を開きました。

広告

1985年から1988年までポルトに在籍したジュアリーは、チャンピオンズカップ、インターコンチネンタルカップ、国内リーグ優勝2回、ポルトガルカップを手にしました。その名はクラブの歴史に消えることなく刻まれています。

ウィーンでの決勝で逆転を完成させるゴールを決めた後、彼が喜ぶ姿は、ポルトのすべてのサポーターの記憶に残り続けるでしょう。ポルトが欧州と世界のサッカーの頂点に立てたのは、ジュアリーの貢献によるところが大きいのです。

広告

深い悲しみの中、ポルトはジュアリーのご家族と友人の皆さまに心からお悔やみを申し上げます。クラブへの貢献に感謝し、皆さまに寄り添います。

さようなら、ジュアリー。