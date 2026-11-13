インテルもエンドリッキに関心。トレヴィザーニ「興味を持っている。戦力を強化できるなら、そうする」

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レアル・マドリーのブラジル人FWを狙うのは、ローマとミランだけではない。インテルも機会があれば獲得に動く。

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エンドリッキの名前は、セリエAの強豪クラブの間で最も注目を集め、獲得への期待を膨らませている。ブラジル人FWが次の冬の移籍市場で再びレアル・マドリーを離れることになれば、今夏にも獲得を争ったローマとミランが再び争奪戦を繰り広げるのは間違いない。だが、もう一つのイタリア勢、インテルも忘れてはならない。

関心を認める発言：インテルもエンドリッキに関心を寄せていると、ジャーナリストのリッカルド・トレヴィザーニ氏がRadio Mana Mana Sportで改めて語った。「エンドリッキに夢中なのはローマだけではないことを、常に覚えておいてほしい。ミラノでも評価されている選手で、インテルとミランが関心を持っている。まずレアル・マドリーから引き離すことが難しいし、その上でローマへ連れてくるのも容易ではないだろう。インテルについて言えば、ラウタロは1カ月離脱しており、復帰時期もまだ決まっていない。テュラムは毎シーズン2～3カ月欠場し、ボニーは上位3人より少しレベルが落ちる。補強できるなら、補強するだろう」

5人目のFW？：現時点でインテルは、1月に向けた攻撃陣の補強は考えていないと公式に伝えている。FWは4人で十分で、必要ならムヒタリアンもその役割を担える。それでも、複数の関係者が担当選手をインテルと新スポーツディレクターのダリオ・バッチンに売り込んでいる。そもそも5人目のFW獲得案を持ち出したのは、クリスティアン・キヴ本人だった。エンドリッキのように、技術面と金銭面の条件から現在と将来にとって極めて重要な投資となり得る機会があれば、状況が動く可能性はある。ましてや、ライバルに不利な状況をもたらせるならなおさらだ。