インテルは、デンゼル・ダムフリーズの後継者としてオランダ人選手を獲得する可能性がある。

イタリア紙『イル・ジョルノ』は、ギヴァイロ・リードが数週間前にインテルにオファーされたと報じた。ミラノでは、彼のロールモデルであるデンゼル・ダムフリーズの後継者と見なされている。

フェイエノールトと2029年半ばまで契約を結ぶ20歳のリードは、Transfermarktによると市場価値2500万ユーロと評価されている。

レアル・マドリードに移籍したダムフリーズの後継者を探しているインテルに、リードがオファーされたという。

ただ、インテルは現時点で正式な反応を示していない。移籍ジャーナリストのジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、他にも複数の候補が挙げられているという。

ジェド・スペンス（トッテナム）、ヴァンデルソン（モナコ）、ナウエル・モリーナ（アトレティコ）、ゲラ・ドゥエ（ストラスブール）、ジュリアン・ライアーソン（ドルトムント）といった右サイドバックも候補に挙がっている。

リードはダムフリーズをロールモデルと公言し、アムステルダムの街で彼のユニフォームを着用することもある。

フェイエノールトは適切な移籍金が提示されれば放出を認める構えで、リードはこれまで公式戦54試合に出場している。