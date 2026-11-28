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BATEボリソフがクラブ史上初めてベラルーシの2部に降格した。

リーグ最終節のイスロチとのホーム戦では、90分の1分前にアレクサンドル・ブトコにPKを決められ、勝利を逃した。77分にアンドレイ・マカレンコのオウンゴールで先制したが、追いつかれて1-1で引き分けた。

これによりBATEボリソフは、30試合で勝ち点25の下から2番目でリーグ戦を終えた。残留圏までは勝ち点2差だった。

監督は、元左サイドバックでイタリアのシエナに所属した経歴を持つヴィタリー・ロゴシュキンだ。2001-02シーズンにセリエBでプレーした。

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BATEボリソフは欧州の舞台でも戦ってきた。まず1999年には、MFアレクサンドル・フレブ（元アーセナル）とFWヴィタリー・クトゥゾフ（元ミラン）を擁してUEFAカップに出場。その後、2008年にはチャンピオンズリーグのグループステージでレアル・マドリー、ユヴェントス、ゼニト・サンクトペテルブルクと対戦し、ユヴェントス戦で初の勝ち点を獲得した（ホームで2-2、アウェーで0-0）。

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翌年には、2009年10月22日のAEKアテネとのホーム戦を2-1で制し、ヨーロッパリーグのグループステージで初勝利を挙げた。その後、アウェーでエヴァートンにも1-0で勝利した。

また、ミランとは4度対戦している。2001年のUEFAカップで2度、2011年のチャンピオンズリーグで2度対戦し、ミランの3勝と1-1の引き分けが1度だった。

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2011年にはヨーロッパリーグの決勝トーナメント1回戦に進出。パリ・サンジェルマンとの2試合はいずれも引き分けたが、同点の場合にアウェーゴールを2倍に数えるルールによって敗退した。

欧州で2部への降格経験がないクラブは、インテル（イタリア）、アスレティック・ビルバオ、バルセロナ、レアル・マドリー（スペイン）、ベンフィカ、ポルト、スポルティング・リスボン（ポルトガル）、アヤックス、フェイエノールト、PSVアイントホーフェン、ユトレヒト（オランダ）、ベシクタシュ、フェネルバフチェ、ガラタサライ（トルコ）、パナシナイコス、PAOKテッサロニキ、オリンピアコス（ギリシャ）、レッドスター（セルビア）、アバディーン、セルティック（スコットランド）、ディナモ・キーウ（ウクライナ）だ。

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欧州以外では、南米のボカ・ジュニアーズ（アルゼンチン）、フラメンゴ、サンパウロ（ブラジル）、コロコロ（チリ）、ナシオナル、ペニャロール（ウルグアイ）も同様だ。