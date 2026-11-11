インテルの負傷者全員、復帰までに要する期間は？ それぞれがピッチに戻る時期を紹介

インテルは、負傷者の動向が焦点となる中断期間の始まりを迎えた。ラウタロ・マルティネス、マルクス・テュラム、アンジェ＝ヨアン・ボニー、ジョン・ストーンズ、カーティス・ジョーンズ、アレクサンダル・スタンコヴィッチ。クリスティアン・キヴ監督が状態を見守っているのは、ラウタロ、ストーンズ、ジョーンズのように以前の負傷から回復中の選手と、テュラム、ボニー、スタンコヴィッチのように新たに負傷した選手だ。

ラウタロ

ラウタロ・マルティネスは、ホームでクラブ・ブルッヘに敗れた10月13日から欠場が続くが、左太ももの屈筋の違和感からの回復は間近だ。キヴ監督が中断期間明け初戦となる11月22日のアタランタ戦に背番号10を招集する可能性がある。

テュラム

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テュラムは右大腿二頭筋に違和感を覚えた。日曜日に勝利したコモ戦での負傷により、木曜日にメアッツァで行われるイタリア戦を含め、代表チームの今後の試合を欠場する。フランス人FWが11月22日に復帰するのは難しく、25日のチャンピオンズリーグ、シュトゥットガルト戦も同様だ。11月28日のジェノア戦で招集メンバーに戻るという見通しのほうが現実的だ。

ボニー

一方、ボニーの復帰にはさらに時間がかかる。右太ももの屈筋を損傷したためだ。インテル対コモの試合終盤に負傷したフランス人FWは、約1カ月の離脱が見込まれており、12月13日のインテル対トリノ、または12月18日のレッチェ対インテルでの復帰が予想される。

スタンコヴィッチ

スタンコヴィッチも復帰まで時間を要する見込みだ。月曜日にセルビア代表の練習中、筋肉を損傷した。このMFも約1カ月離脱する見通しで、復帰の目安は12月13日のインテル対トリノ、または12月18日のレッチェ対インテルとなる。

ストーンズとジョーンズ

最後に、イングランド人選手2人については、ストーンズが中断期間明け直後の11月22日には起用可能になる見込みだ。ジョーンズも同様で、インテルが10月8日に発表した右太ももの内転筋の筋筋膜性の違和感による影響は、ほぼ完全に解消している。