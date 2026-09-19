インテルはイタリアのスタディオ・オリンピコで、リーグ戦では3試合連続で2失点を喫し、0－2とされた。土曜夜のローマでは、かつてボルシアMGでプレーしたマヌ・コネがホームのローマのために2度ゴールを決めた（6分、37分）。

それでも、クリスティアン・キヴ監督率いる昨季王者は3試合連続で敗戦とはならなかった。後半に入ると、今度はストライカーのラウタロ・マルティネスが2得点を挙げたからだ（46分、79分）。

こうしてリーグ屈指の大一番は、内容に見合った2－2の引き分けに終わった。両チームにとって、開幕から4連勝を収めた後での初めての勝ち点逸となった。ローマは得失点差で首位に立っている。インテルは得点数こそ多いものの、あまりにも規則的に失点も重ねているためだ。

「ロッカールームで私が言ったことは、完全に私と選手たちの間だけにとどめておく。前半に私たちがどれだけ多くのものを欠いていたかは、誰もが自分自身で最もよく分かっている」とキヴは語った。「立ち上がりの改善に早急に取り組まなければならないし、相手の強度を1秒目から受け止めなければならない」

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またしても0－2：インテルの直近の試合はどう終わったのか？

その前の節でもウディネーゼ・カルチョ戦で0－2とされたが、インテルはカルロス・アウグスト、ニコロ・バレッラ、マルクス・テュラム、フランチェスコ・エスポジト、アンジュ＝ヨアン・ボニーの得点で応じ、最終的に5－3で勝利した。

さらにその前の節でもSSCナポリ戦で0－2とされたが、インテルはマルティネスの2得点とテュラムの得点で応じ、最終的に3－2で勝利した。

その間には、チャンピオンズリーグ開幕戦でもロンバルディア勢はレアル・マドリー相手に0－2とされたが、この試合では例外的に1点を返すのが精いっぱいだった。

「最終的には、どちらのチームにも勝つ可能性があった試合だった」と、土曜のローマでの引き分け後にローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は総括した。「後半早々のゴールがすべてを変え、インテルに新たなエネルギーを与えた。それでも私たちは勝利を目指して戦うことを一度もやめなかった。この試合は私たちに満足感と大きな自信を与えてくれるはずだ」



