フェイエノールトのサポーターから、チャルク・エルンストに厳しい批判が浴びせられている。火曜夜のインテルとのチャンピオンズリーグ、エルンストは開始8分にヤン・ビセックのゴールを許し、フェイエノールトは早くも0-1とリードされた。さらに観客席から撮影された新たな映像が出回り、このドイツ人GKへの批判が一段と強まっている。

サポーターがデ・カイプの1階席から撮影した映像には、ビセックのシュート時のエルンストの立ち位置が高い位置から映っている。インテルのDFが約20メートルの距離からシュートを放った際、GKは自分に近い側のポストに際立って寄っていた。そのためファーサイドが完全に空き、最終的にネットを揺らしたシュートに対して、エルンストは最初からなすすべがなかったように見える。

Xでは、エルンストのポジショニングを疑問視する声がすぐに上がった。あるサポーターは動画に「シュートの瞬間、なぜうちのGKはニアサイドを守っているんだ？」と投稿。別のフェイエノールトファンも「エルンストは20メートル離れた位置からのシュートでニアを守っている」と信じられない様子で反応した。

GKへの批判は、スタジアムからの映像に関するものだけではない。別の視聴者はXに「エルンストの立ち位置が間違っていると分からないなら、サッカーをあまり分かっていない」と書き込んだ。ロナルド・ブラームもドイツ人GKに批判的で、「セカンドボールも取れたはずだ」と述べている。

フェイエノールトのサポーターの間では、エルンストへの信頼が今や非常に揺らいでいるようだ。あるサポーターは「エルンストは、だんだんフェイエノールトにとって災難になりつつある」と評し、別のサポーターはチームに良い影響を与えない「不安定要素」と表現した。批判は、ビセックの先制点への対応だけにとどまっていない。

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督がGKを代えるべきだと提案するサポーターさえいる。ビアンカ・ボッデは、昨夏にVfLヴォルフスブルクへ売却された元フェイエノールトのGKについて、「ヴェレンロイターを迎えに行く人はいる？」と問いかけた。

エルンストへの集中的な批判が妥当だと考える人ばかりではない。あるサポーターは、フェイエノールトのサポーター集団「レヒューン」による個人攻撃がGKの自信を損なっていると指摘。別のサポーターは、絶えずスケープゴートを探す風潮に不快感を示している。加えて、フェイエノールトはチームとしても精彩を欠く。サポーターからは、遅いプレーや積極性の欠如、イタリア勢に与えているスペースへの不満も上がっている。