スニンにとって最も重大な財務上の意思決定が下されたのは、2017年12月だった。オーナー就任からわずか18カ月後、インテルは2014年のエリック・トヒル体制下で当初設立されたSPV「Inter Media & Communication」を通じて、3億ユーロのシニア担保付社債を発行した。期間5年のこの債券はクーポン利率4.875％で、満期は2022年12月だった。

インテル・ミラノのような歴史あるクラブで見られる複雑な債券構造や金融工学戦略など、トップクラブの財務に焦点を当てた報告は、現代のグローバルフットボールがいかに企業的な規模にあるかを示している。こうした主要クラブを巡る経済データやデジタル配信データの分析とは別に、スポーツエンターテインメントの伝統的で物理的なコミュニティの側面も、依然として地域で大きな価値を持っている。多くの地元ファンは今なお、店舗型の場所を訪れ、メンバー選考について議論し、試合日のフォームを見て、印刷されたクーポンを直接確認することを好んでいる。認可を受けたbet9jaショップに集まることは、スポーツファンが物理的な管理の下で一緒に国際試合を快適に分析できる、双方向的な小売環境を提供する。このようなグローバルな財務追跡と地域のスポーツ拠点の組み合わせは、現代の観客がいかに多様な形で現代のゲームと関わっているかを浮き彫りにしている。

この仕組みのメカニズムは極めて重要だった。インテルはクラブレベルで直接借り入れるのではなく、SPVを通じて将来のメディア収入とスポンサー収入を証券化した。このビークルは、クラブの放映収入、商業契約、アーカイブ権、知的財産権を、債券保有者に対する担保として差し入れた。実質的にインテルは、即時の流動性と引き換えに、将来のキャッシュフローの一部を信用市場に売却したのである。

この構造はインテル特有のものではなかった。レアル・マドリーも、2019年のベルナベウ改修債で証券化ファイナンスの一形態を活用していた。2014年のSPV設立は、その原型だった。すなわち、売却益を生み出す一度限りの会計取引である。2017年の債券はその概念を工業化した版であり、将来の営業収入を継続的な構造的信用ファイナンスの源泉へと変えた。

その影響は単純な借り換えにとどまらなかった。その時点以降、インテルの将来のメディア収入とスポンサー収入は、契約上、債券保有者に劣後する形となった。運営資金がフットボール事業に流れ込む前に、クーポン支払い義務を履行しなければならなかった。実質的に債券保有者は、収益配分の流れにおいてクラブ自身よりも優先順位が高い位置に座っていた。

この発行による調達資金には、主に2つの目的があった。第一に既存債務の借り換え、第二に追加の運転資本の柔軟性を確保することだ。重要なのは、この債券が選手獲得や移籍市場での支出を直接賄ったわけではない点である。フットボール部門そのものは引き続き、株主支援、移籍金の分割払い、拡大する賃金負担に依存していた。この債券が実現したのは別のことだった。インテルの変動が大きく季節要因に左右される収益基盤の一部を、予測可能な前払い流動性に変えたのである。

ただし、これには代償が伴った。

当初の4.875％というクーポンは、投資適格未満のフットボール資産としては発行時点では比較的魅力的に映り、年間の利払いは約1500万ユーロを示唆していた。しかし、この負担はインテル全体のより広い資金調達コストの上に積み重なっていた。2017-18シーズンまでに、クラブの純支払利息はすでに約3500万ユーロへと上昇し、年間収入のおよそ10％に相当していた。

それでも、スニンの視点では、負債による資金調達は継続的なエクイティ注入よりも明らかに安価なままだった。エクイティ資本は持ち分の希薄化、もしくは恒久的な株主資金の投入を必要とする。これに対し負債は、支配権を維持したまま即時の流動性を提供した。ただし、そのトレードオフは構造的なものだった。将来的な失敗のコストが、クラブの将来収益の流れへと移転されたのである。

債券による資金調達のさらなる利点は、その柔軟性にある。COVID-19の時期がその証拠を示している。満員のスタジアムとサポーターはフットボール産業の頂点であり、ゲームの心臓であり魂だ。愛するチームへの重要な支えであることは別として、サポーターはクラブにとって大きな収入源でもある。したがって無観客のスタジアムは、単なる美的損失ではなく、試合開催収入の直接的な崩壊を意味していた。2020-21シーズン、インテルは実質的に試合開催収入をまったく生み出せず、見込まれていた約4500万ユーロの収入を失った。パンデミック下で流動性を維持するため、クラブは2020年に既存の債券プログラムへさらに7500万ユーロを追加し、発行残高は約3億7500万ユーロへ増加した。それに応じて利払い負担も上昇した。2021-22シーズンまでに、インテルの純支払利息は約4800万ユーロでピークに達し、年間収入のおよそ12％に相当した。

2022年初頭までに、当初の2017年債は満期が近づいていた一方で、スニン自体も中国で高まる財務圧力に直面していた。借り換えは避けられなくなった。

借り換えの罠

2022年2月、Inter Media & Communicationは2027年満期の4億1500万ユーロの新たなシニア担保付社債を発行した。今回はクーポン利率が大幅に高い6.75％だった。4年あまりで約190ベーシスポイント上昇したことは、より広範な世界の信用環境と、インテル固有の悪化の双方を反映していた。格付け機関はこの構造を格下げし、営業損失は積み上がり、パンデミックの尾を引く影響はクラブの財務諸表全体に残っていた。

この借り換えは、レバレッジ循環の真のコストを具体化した。債券だけの年間クーポン支払いは、株主ローン、銀行融資枠、その他の資金調達コストを除いても、約2800万ユーロに迫った。

構造的な帰結は次第に明確になっていった。2023-24シーズンまでに、インテルの純支払利息は約3500万ユーロに達し、セリエAでかなりの差をつけて最も高かった。ユヴェントスの純支払利息は約2000万ユーロ。ローマは約1100万ユーロ。エリオット後のはるかに軽い資本構造で運営するミランは、100万ユーロ未満だった。

現金残高を総借入額から差し引いた後の純金融負債も、約3億1100万ユーロでイタリア最高水準にとどまっていた。インテルが生み出した営業利益は、すべてまずこの資金調達構造を通過してからでなければ、エクイティ保有者の価値を生み出せなかった。

この段階になると、債務負担はスポーツ戦略そのものにも次第に影響を及ぼし始めた。当初、債券プログラムは流動性の強化装置であり、運転資本の安定化手段として機能していた。しかし時間の経過とともに、それはフットボール運営に対する構造的な制約へと変わっていった。

移籍市場は、この移行を明確に示している。2018-19シーズンから2021-22シーズンまでの間、インテルの累積純移籍支出は約2億7100万ユーロだった。しかし、その後の3シーズンでは、クラブは累積で約5600万ユーロのプラスの移籍収支を生み出した。インテルは積極的な買い手から、やむを得ない売り手へと移行した。

スニン後期を特徴づけていた拡張的な投資の時代は、徐々に選手売却、賃金削減、流動性管理によって定義される時代へと道を譲っていった。

これが実務における金融工学の姿である。インテルはフットボールへの支出をやめたわけではない。フットボールに自前の資金を使うことを、ますますやめていったのだ。

2017年から2024年にかけて、この債券プログラムは複数回の借り換えサイクルを賄い、戦力再構築を支え、事業運営の流動性を維持した。しかし同時に、インテルのスポーツ面での野心の限界を静かに形作る、恒常的な利払い負担も埋め込んだ。損益計算書上の利息項目は、クラブがピッチ上で何にどれだけ支払えるかを決める最重要要素の一つへと、次第になっていった。

キャッシュフロー計算書は、この力学を明確に示している。

2018-19シーズンから2023-24シーズンまでの間、インテルは利息・税引前で以下の営業キャッシュフローを生み出した。しかし、利息と税金を織り込むと、残るキャッシュフローは大幅に弱くなっていた。

Cleats & Cashflows

利息・税引前／後のインテルの営業キャッシュフローの推移を示す表（100万ユーロ）

Cleats & Cashflows

図6：インテルの営業キャッシュフロー、運転資本考慮後キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー、支払利息（キャッシュフロー計算書記載）の推移を示すグラフ。

この債券サイクルの解消は、オークツリーがクラブの支配権を握った後にようやく訪れた。2025年、インテルは2027年満期債を前倒しで借り換え、新たにクーポン利率4.52％、2030年満期の債券を発行した。この借り換えにより、年間の利払いコストは約1200万ユーロ削減されたと報じられている。

信用市場は、3回の取引で実質的にガバナンスのサイクル全体を値付けしていた。

2017年は4.875％。スニンのオーナーシップの物語にまだ楽観が伴っていた時期

2022年は6.75％。レバレッジと事業の脆弱性が可視化されていた時期

2025年は4.52％。オークツリーの買収後、債権者の信認が回復した後

債券市場は、フットボール界がそれを認識する前に、ガバナンスの移行を織り込んでいた。

インテルの黄金期のサイクルは、持続可能な事業収益性によって賄われていたのではない。レバレッジ、証券化、そして将来キャッシュフローのマネタイズによって賄われていたのである。

インテルは事業運営から成功を賄ったのではない。明日を売ることで成功を賄ったのだ。

しかし2022年までに、債券プログラムだけではもはやこの構造全体を支えきれなくなっていた。次章では、それがどのように崩れたのかを追う。



