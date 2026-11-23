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インテルは良い意味でも悪い意味でも傲慢だ。キヴ率いるチームは第一の大罪に再び陥った。その傲慢さによって、アタランタのホームで勝ち点2を取りこぼした。イタリア王者は3度も2点のリードを奪っていた。32分の0-2、52分の1-3、そして75分の2-4だ。ところが信じ難いことに、守備陣に欠員を抱えるサッリのチームに追いつかれ、4-4の引き分けに持ち込まれた。相手は試合を通じて明らかに劣勢だったにもかかわらず、だ。

もっとも、試合を見ていない人には逆の展開を示すような数字もある。枠内シュートはアタランタが10対6で上回り、マルティネスのセーブ数はスポルティエッロの3倍だった（6対2）。

理由を説明するのは難しくない。インテルは攻守両面で、いつもの思い上がりの代償を高く払った。攻撃では、まるでボールを持ったままゴールに入りたいかのように、無用な技巧に走って何度も好機の芽を逃した。一方、守備では相手に多くを許しすぎた。

数字は嘘をつかない。インテルはセリエAで17失点を喫しており、ラツィオの9失点のほぼ倍だ。得失点差は＋15で、順位表でそれぞれ勝ち点3差、1差でインテルを上回るラツィオ（＋19）とローマ（＋25）のいずれにも及ばない。

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パンキーナ・ドーロを受賞したキヴは試合運びについて語った。実際、ディマルコと、先発した中盤の3選手全員を交代させ、試合をコントロールしようとはした。チャルハノールの交代はやむを得なかったが、その後バレッラとムヒタリアンも下げた。トルコ人司令塔にとって、これは直近3シーズンで13度目の筋肉系の負傷だ。6月に満了する契約の更新交渉では考慮すべき数字だ。ジエリンスキも代表で足を痛めており、水曜夜にサン・シーロで行われるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節、ドイツのシュトゥットガルトとの試合で、誰が守備陣の前に入るのか注目される。

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ジョルジーニョのように小さく跳ねてスチッチが決めたPKの場面で、ザッパコスタが退場にならなかったことや、バストーニに対して与えられ、ケシエが決めたPKへの抗議はある。だが、いずれにせよインテルが勝てなかったのは主審のせいではない。もっとも、立場が逆なら大量の批判が巻き起こっていただろう。マレスカに一つ注文をつけるなら、笛を吹きすぎたのかもしれない。そのため選手たちは、ごくわずかな契約でも倒れるようになる。そうでなければ立ったままプレーを続け、試合にも好影響があるだろう。

大罪である傲慢さに話を戻そう。その一因は胸につけたイタリア王者の証にある。サッリを監督に据えたユヴェントスが王座を守った2020年以降、連覇を果たしたチームはない。

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また、よりレベルの高いリーグであるプレミアリーグから来た選手の思い上がりも見過ごせない。少なくとも、そういう印象を受ける。『Sky Sport』では「叔父さん」ことベルゴミがスペンスを批判した。デ・ケテラーレの2-3とするゴールにつながったコーナーキック。その前のコーナーキックを相手に与えたプレーについてだ。『Dazn 』では元スイス代表MFのベーラミが、ジェノアにも在籍したイングランド人サイドバックを試合前に厳しく批判した（「まるでラ・ラ・ランドかハリウッドからやって来たようだった。自分をスターだと思っているが、ここでは脇役だ」）。試合後には同胞のアカンジにも矛先を向けた。「問題は、グアルディオラのマンチェスター・シティ時代の姿勢を引きずっていることだ。あそこは支配的なチームで、パス回しによって守備をしていた。だが、インテルは話が違う。代表でも常に同じ姿勢だった。そこでは決してリーダーではないし、性格的にも今後そうなることはないだろう。コモに勝った後の発言にもそれが表れている。ファブレガスのチームに並外れたものは何も見えないと言ったが、君はインテルの選手なのにコモと自分たちを比べるのか？ 両者が歩んでいる道はまったく違う。そしてピッチ上にも表れる。守備を安定させるために投入されたのに苦戦し、マークを外してしまう。あれほどの能力がありながら、選手としてどこを目指しているのか分からない」

キヴはシーズン序盤からメンタル面の問題を見抜いていた。選手たちに「コモ戦の勝利を出発点にしなければならない。2点のビハインドから何度も逆転してきたが、いつか我々も逆転されるだろう」と明確なメッセージを送っていた。ベルガモへの遠征中もベンチから「火遊びをするな！」と繰り返した。だが、まだ問題を解決できていないのは明らかだ。解決策を見つけなければ、インテルは勝ち点だけでなく、スクデットまで逃しかねない。ガットゥーゾのラツィオとガスペリーニのローマは、メンタル面を強みの一つにしているのだから。

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手本となる好例はある。セリエAにプレミアリーグから適切な姿勢でやって来た選手として、ナポリのスコットランド人MFマクトミネイや、ローマのオランダ人FWマレンがいる。さらに、インテルにはすでに解毒剤がいる。負傷から復帰したばかりの主将ラウタロに加え、ピオ・エスポジトだ。理由を説明するまでもない。話す姿を聞き、プレーを見れば分かる。控えめな姿勢と高いパフォーマンス。英語で言えば、low profile and high performanceだ。その証拠に、インテルとイタリア代表での直近5試合で8ゴールを挙げている。